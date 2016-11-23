به گزارش خبرنگار مهر، محمدحاجی آقاجانی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از بیمارستان امام حسن (ع) فامنین و در تکمیل سفرهای استانی گفت: شهرستان فامنین دارای جمعیت قابل توجه و بخشهای محروم آن نیازمند توجه بیشتری است.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی همدان در این راستا تلاشهای ارزشمندی انجام داده است، افزود: شهرستان فامنین امسال صاحب ۸ متخصص در رشته های مختلف شد و انتظار می‌رود وضعیت خدمت رسانی در ماهها و روزهای آینده بهبود یابد.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابراز امیدواری کرد: مردم بیش از پیش به خدمات بیمارستان اعتماد کنند تا متخصصان انگیزه فعالیت بیشتری داشته باشند.

محمدحاجی آقاجانی با بیان اینکه بهبود وضعیت اورژانس شهرستان فامنین مورد توجه است، گفت: وزارت بهداشت هزینه های ساخت اورژانس بیمارستان را تامین می‌کند.

وی یادآور شد: این شهرستان اورژانس خوبی دارد اما اورژانس پیش بیمارستانی نیازمند ساختمان است و می تواند در کنار اورژانس بیمارستانی خدمات خوبی را به مردم منطقه ارائه کند.