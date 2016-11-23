تاج: از بازی با سوریه ضرر کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه کارگاه آموزشی TMS در آکادمی ملی فوتبال، در جمع خبرنگاران درباره اینکه بازی با سوریه به این دلیل در شرایط بد سرمبان مالزی برگزار شد که ایران در AFC کرسی ندارد، گفت: ما تشنج و دعوایی با AFC نداریم و هر کسی هم رئیس فدراسیون می شود باید از حق ایران دفاع کند.

وی افزود: ما برای این بازی به فیفا نامه زدیم و اعتراض کردیم که چرا ناظر مسابقه تایید کرده است ایران و سوریه در آن زمین بازی کنند. حالا که ما از بازی در این زمین ضرر کرده ایم نباید دیگران منفعت ببرند. به همین خاطر معتقدیم که باید بازی سوریه با دیگر تیم های گروه هم در همان زمینی برگزار شود که ایران به میدان رفت.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص خبر آزادشدن پولهای بولکه شده ایران توسط فیفا هم گفت: ما با اینفانتینو رئیس فیفا جلساتی داشتیم. در این مدت هم بیش از ۲۰ نامه به فیفا فرستادیم که در نهایت بانک ملت زوریخ مورد تایید قرار گرفت. بانک ملت هم ضمانت داد این پول در اختیار فدراسیون فوتبال باشد.

تاج با بیان اینکه بخشی از پول بولکه شده در حال بازگشت است، درباره اینکه ایران چقدر پول از فیفا می خواهد، تصریح کرد: مبلغ دو میلیون دلار به خود فدراسیون مربوط است و چیزی نزدیک به یک و نیم میلیون دلار هم به داوران و بخش های دیگر تعلق دارد که باید آنها را پرداخت کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره زمان بازگشت کارلوس کی روش به ایران هم یادآور شد: کی روش فعلا مرخصی است و هر موقع مرخصی اش به پایان برسد، به ایران بر می گردد.

تاج همچنین در خصوص اینکه آیا با وجود انتخاب سه فوتسالیست ایرانی به عنوان برترین های آسیا شرکت در این مراسم را تحریم خواهد کرد یا خیر؟ گفت: هنوز تصمیم قطعی در اینباره نگرفته ایم. شاید در این مراسم شرکت کنیم.