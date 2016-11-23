اصلاح جامعه نیازمند تجلی نماز در رفتار و اعمال انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی صبح چهار شنبه در اجلاسیه نماز استان فارس با بیان اینکه نماز به معنای واقعی کلمه جایگاه خود را به دست نیاورده است، گفت: انسان افزون بر غذای مادی به غذای روحانی هم نیازمند است و ما باید همواره به یاد داشته باشیم، نماز همان آرامش دهنده قلب هاست.

وی با اشاره به بیان مولای متقیان در نهج البلاغه، درباره تقسیم بندی انسان ها بر اساس چگونگی عبادت گفت: نماز عبادت آزادگان است.

استاندار فارس ادامه داد: ثمره بندگی آزادگی است و بندگی تنها با نماز امکان پذیر است.

افشانی با بیان اینکه انسان ها در قرآن به استعانت از صبر و نماز توصیه شده اند، یادآور شد: نماز همانند قرآن دارای ظاهر و باطنی است و تمامی نماز از راز و رمز حکایت می کند.

وی تاکید کرد: پایبندی به نماز باید در اعمال انسان ظهورداشته باشد و نماز همراه تضییع حق الناس سازگاری ندارد.

استاندار فارس با بیان این که نماز به عنوان شرط قبولی تمامی اعمال انسان معرفی شده است، گفت: فسادپذیری انسان ها به خاطر پیروی از شهوت و ثروت و قدرت است و نماز همان چیزی است که به انسان ایستادگی می آموزد و مانع سقوط انسان می شود.

استاندار فارس با بیان این که فساد و تبعیض در جامعه نتیجه عدم پایبندی به نماز است، گفت: اصلاح جامعه نیازمند تجلی نماز در رفتار و اعمال انسان هاست.

افشانی هشدار داد: بذر تربیت انسان‌ها در کودکی کشت می شود و آموزش و پرورش باید به یاد داشته باشد که نقش بی همتایی می تواند در ترویج نماز داشته باشد.