به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با درگذشت ذاکر و مداح اهل بیت زنده یاد سلیم موذن زاده اردبیلی پیام تسلیتی را منتشر کرد.

در متن پیام تسلیت فرزاد طالبی آمده است:

« عاشقان را مرگ، جانی دیگر است ...

صدای پر طنین استاد سلیم موذن زادۀ اردبیلی که بیش از هفت دهه به آستان بلند اهل بیت –علیهم السلام– عرض ارادت و دلدادگی می نمود، در سحرگاهی جاودانه شد و حنجره ای که وقف نشر شعائر الهی بود، دعوت خالق هستی را عاشقانه لبیک گفت.

بی شک نوای توانمند، مصفا و مردمی این استاد، همچون زلال اذان اخوی معزز مرحومشان، به یمن معنویت و ارادت خالصانه، نسل های متمادی در گوش جان سوختگان مکتب سیدالشهدا(ع) می ماند و صمیمانه به دلهای مشتاق معرفت، شور و جلا می بخشد.

از خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و غفران، و برای خاندان شریف موذن زاده اجر و شکیبایی مسئلت دارم.»