به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در جلسه علنی امروز مجلس و در دفاع از یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، با بیان اینکه بیش از دو دهه است که در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر تجدید نظری نشده است اظهار داشت: از اعدام های مواد مخدر که در کشور ما صورت می گیرد، در آن سوی مرزها استفاده سیاسی می شود تا جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند.

وی تاکید کرد: اگر این اعدام ها اگر موثر بود، اشکالی نداشت و ما هم این هزینه را می دادیم اما واقعیات چیز دیگری را نشان می دهد.

یوسفیان ملا ادامه داد: آنهایی که به اعدام محکوم می شوند قاچاقچی مواد مخدر به معنای واقعی نیستند؛ اینها کوله بر هستند. قاچاقچی های واقعی در هتل های آنکارا، استانبول و اسلام آباد نشسته اند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر یک فوریت این طرح تصویب شود بسیاری از اعدام های ما به حبس ابد تبدیل می شود چرا که از قاچاق مواد مخدر به کشور ما و اعدام های صورت گرفته، چشم آبی های اروپایی نفع برده اند چرا که فرزندان آنها معتاد نشده اند و از طرفی علیه ما تبلیغ می کنند.

یوسفیان ملا تاکید کرد: در دنیا به موازات تشدید مجازات قاچاقچیان و اعدام، کار علمی هم انجام شده است؛ اما در ایران که روزانه اعدام داریم سن اعتیاد پایین آمده است و این خطرناک است