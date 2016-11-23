به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت هفته بسیج با صدور بیانیه ای تاکید کرد: بسیج مردمی کشورهای اسلامی پوزه دشمنان قسم خورده اسلام را به خاک مذلت مالیده‌ است و به فضل الهی تشکیل بسیج جهان اسلام شدنی است.

متن این پیام به شرح زیر است:

«فرا رسیدن هفته بسیج یادآور یکی از رخدادهای شگرف و مبارکی است که با فرمان معمار و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) رقم خورد. بی‌تردید تشکیل بسیج مستضعفین از معجزات انقلاب اسلامی و اقدامی تاریخی برای پاسخ به نیازهای حیاتی کشور و بلکه امت اسلامی به شمار می‌رود. ظهور تفکر و فرهنگ بسیجی و الگوی نبرد علوی و عاشورایی بسیجیان بود که نقش‌آفرینی‌های سترگ آن در شکستن امواج طوفان‌های فتنه‌ها و توطئه‌های مختلف نظام پلید سلطه و صهیونیسم و جنگ تحمیلی، متبلور است. «بسیج» آیینه مجسم هوشمندی، بصیرت، فداکاری‌ها و وفاداری‌های تاریخ‌ساز و نماد قله‌های عظمت علمی، فرهنگی، ورزشی و ... ملت ایران در روند تکاملی انقلاب اسلامی و پیشرفت و تعالی کشور است.

نگاه منصفانه و به دور از حبّ و بغض مؤید این حقیقت است که «بسیج» با تمسک به ولایت فقیه و به مدد بصیرت برای ایفای نقش‌های مثبت برای خدمت به مردم و یاری‌بخشی در هنگامه‌ی سخت بلایای طبیعی و زدودن غبار محرومیت از صفحه زندگی شرافت‌مندانه آنان بوده است.

از برکات بسیج، باید نقش تأثیرگذار آن در عرصه بازدارندگی و اقتدار دفاعی ایران اسلامی در کنار سایر نیروهای مسلح را نیز مورد تأکید قرار داد که میرایی آمال و آرزوهای جبهه دشمن را سبب شده است.

با گذشت حدود سه دهه از آخرین پیام امام راحل (ره) به مناسبت هفته بسیج و نگاه حکیمانه ایشان که «بسیج تنها منحصر به ایران اسلامی نیست، در فراسوی مرزهای ایران و در جغرافیای مقاومت اسلامی و ضهد صهیونیستی و مقابله با تروریسم و «فتنه داعش» تبلور معناداری یافته است. «بسیج مردمی» این کشورها پوزه دشمنان قسم خورده اسلام ناب محمدی (ص) را به خاک مذلّت مالیده‌اند و به فضل الهی تشکیل بسیج جهان اسلام، به برکت شجره طیبه بسیج، ملت ایران، شدنی است.

اینک در این روزهای پرشور و شعور اربعین حسینی و دهه آخر صفر یاد و خاطره بنیانگذار بسیج مستضعفین حضرت روح‌الله (ره) و مقام شامخ شهیدان، آزادگان و ایثارگران حماسه‌ساز و مظلوم می‌کنیم: بسیج همچنان رهنمودها و انتظارات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا ولی‌فقیه زمان امام خامنه‌ای را نقشه راه و قطب‌نمای حرکت خود در عرصه‌های مختلف قرار داده است و مجموعه نیروهای مسلح کشور نیز در این مسیر پرافتخار همراه و حامی بسیجیان مؤمن، انقلابی و غیرتمند خواهند بود.

در پایان با تبریک پنجم آذرماه سالروز صدور فرمان امام راحل (ره) مبنی بر تشکیل «بسیج» به آحاد بسیجیان عزیز، از خدای سبحان می‌خواهم همه ما را قدردان عطیه الهی بسیج قرار دهد و دعای اماممان را در حقمان مستجاب و با بسیجی‌های دلاور و مخلص محشورمان گرداند.

سرلشگر پاسدار محمد باقری

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران»