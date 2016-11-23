انتخابات مجمع نمایندگان کارفرمایان کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، انتخابات مجمع نمایندگان کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی شهرستان کرمانشاه در محل سالن اجتماعات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه برگزار شد.

طیب فشی معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در این خصوص گفت: در چارچوب ماده ۱۶۰ قانون کار انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیات های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی هر ۲ سال یکبار به منظور حضور نمایندگان کارفرمایان که اعضای هیات مدیره، مدیران عامل و مسئول کارگاه های تولیدی صنعتی، خدماتی و اصناف مشمول قانون کار که دارای شخصیت حقوقی هستند، برگزار می شود.

فشی افزود: این انتخابات بر اساس آئین نامه انتخاب اعضاء هیاتهای حل اختلاف مصوب ۲/۹/۱۳۸۷ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته و برای هر یک از منتخبین اعتبار نامه به مدت ۲ سال صادر خواهد شد.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ضمن تشکر و قدردانی از اعضای قبلی نمایندگان کارفرمایان که بدون توقع در مراجع حل اختلاف حضور فعال داشتند افزود: عضویت در مراجع حل اختلاف علی الخصوص به عنوان نماینده کارفرمایان یک رسالت بسیار مهم است و وزارت متبوع تلاش می کند در حد توان حضور و تلاش عزیران را به طرق مختلف جبران نماید.

وی ضمن آرزوی توفیق برای اعضای که امروز به عنوان نماینده کارفرمایان انتخاب می شوند یادآور شد: از کسانی که امروز انتخاب می شوند انتظار می رود به طور منظم در جلسات طبق برنامه ابلاغی حضور مستمر داشته باشند.

لازم به ذکر است، پس از انجام مراحل قانونی برگزاری انتخابات ۱۲ نماینده کارفرمایان از بین ۱۶ داوطلب، انتخاب و پس از طی مراحل و اخذ حکم نمایندگی در مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کرمانشاه مشغول خواهند شد.