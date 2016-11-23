به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایم، پرزیدنت باراک اوباما بالاترین مدال افتخار آمریکا را به ۲۱ بازیگر، موسیقیدان، ورزشکار و خلاق و مبدع اهدا کرد و از آنها برای کمک به وی در این سال‌ها تشکر کرد.

اوباما در این برنامه گفت: همه آنهایی که روی این صحنه هستند در مسیری کاملا قوی و شخصی مرا درک کردند؛ مسیری که شاید کامل آن را تصور نمی‌کردند.

وی در این مراسم که دیروز سه شنبه در کاخ سفید برگزار شد، افزود: همه آنها به من کمک کردند تا آنچه امروز هستم، باشم.

مدال آزادی ریاست جمهوری برای تجلیل ویژه از افرادی که در تثبیت باورهای ملی آمریکا، امنیت و فرهنگ آن مشارکتی ویژه داشته باشند هر سال به شماری از این چهره‌ها تعلق می‌گیرد.

تام هنکس، رابرت دنیرو، رابرت ردفورد و سیسیلی تایسون از جمله این چهره‌ها بودند. الن دی‌جنرس کمدین و از مشهورترین مجریان مراسم اسکار نیز از جمله این چهره‌ها بود که با چهره‌ای اشک‌آلود این مدال را بر گردن آویخت.

بروس اسپرینگستن و دایانا راس نیز برای موسیقی شان تجلیل شدند.

بیل گیتس و همسرش و مایکل جردن و کریم عبدالجبار نیز از میان ورزشکاران از جمله افرادی بودند که این مدال نصیبشان شد.