گلستان میزبان ۴ شهید گمنام دوران دفاع مقدس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه نینوا گلستان، علی خالقی اظهار کرد: در آستانه سالروز رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و در راستای اجلاسیه ۴۰۰۰ شهید استان گلستان، پیکر مطهر چهار شهید وارد گلستان شده و مردم شهید پرور استان گلستان افتخار میزبانی این عزیزان را پیدا خواهند نمود.

وی تصریح کرد: مراسم استقبال یکی از چهار شهید گمنام در روز شنبه مورخ ششم آذر ساعت ۱۶ در محل میدان مرکزی گنبد کاووس برگزار می شود.

وی بیان کرد: در همان شب مراسم وداع همزمان با یادواره شهدای گنبد کاووس بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد قائمیه برگزار خواهد شد.

مسئول معاونت روابط عمومی سپاه نینوا گلستان افزود: مراسم تشییع پیکر این شهید بزرگوار در گنبد کاووس، روز یکشنبه هفتم ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح از فلکه مرکزی به سمت حوزه علمیه منتظریه است و در همین مکان به خاک سپرده خواهد شد.

خالقی در ادامه گفت: شهرستان آزادشهر هم میزبان یک شهید گمنام است که مراسم استقبال روز یکشنبه هفتم آذر ساعت ۱۵ و۳۰ دقیقه در میدان مرکزی آزادشهر و مراسم وداع نیز همان شب همزمان با نماز مغرب و عشاء در محل مسجد جامع این شهر برگزار می شود.

وی افزود: مراسم تشییع پیکر شهید در آزادشهر، همزمان با سالروز رحلت رسول اکرم (ص) دوشنبه هشتم آذر، ۹ و ۳۰ دقیقه صبح از مقابل سپاه این شهرستان به سمت پادگان ارتش واقع در نوده خاندوز است و در همین مکان به خاک سپرده خواهد شد.

مسئول معاونت روابط عمومی سپاه نینوا گلستان اظهار کرد: در شهرستان علی آباد کتول هم مراسم استقبال از دو شهید گمنام در روز یکشنبه هفتم آذر ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه در محل مسجدالمهدی (عج) فاضل آباد و مراسم وداع همزمان در همان شب بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد جامع فاضل آباد برگزار می شود.

خالقی افزود: مراسم تشییع پیکر این دو شهید بزرگوار در شهرستان علی آباد کتول روز دوشنبه هشتم آذر ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح از محل مسجد محمدیه به سمت میدان ولایت، و مراسم تدفین در شهر سنگدوین از توابع بخش مرکزی شهرستان علی‌آباد است.