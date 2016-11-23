سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام اینکه تمامی راه های مرتفع استان سمنان دارای کولاک و یخ زدگی است، ابراز داشت: همزمان با صبح چهارشنبه سوم آذرماه جاری، تردد در محور های شاهرود-خوش ییلاق، دامغان-چشمه علی، مهدیشهر-فولاد محله-سمنان، سمنان-آهوان، میامی-ری آباد-رضوان، کیاسر-چشمه علی، تنها با زنجیر چرخ و به کندی امکان پذیر است و سه محور شامل شاهرود-توکستان-گلستان، شاهرود-اولنگ-رامیان و دیباج-گلوگاه کاملا مسدود هستند.

وی با بیان اینکه احتمال مسدود شدن محور خوش ییلاق به دلیل بارش و کاهش شدید دید طی ساعات آتی وجود دارد، افزود: رانندگان عبوری در صورتی که الزامی برای عبور از مسیرهای برف گیر استان ندارند، از تردد در این محور ها خودداری کنند همچنین تداوم بارش های سنگین طی سه روز گذشته باعث شده تا محورهای مرتفع استان شرایط نامساعدی برای تردد انواع سواری پیدا کنند لذا از مسافران نیز می خواهیم در صورت ضرورت در سفر به راه های مرتفع استان، حدالامکان از عدم مسدود شدن راه ها توسط سامانه راهداری و پلیس راهور مطلع شوند.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه تداوم بارش های در محورهای فولاد محله، خوش ییلاق و توسکستان ممکن است این مسیرها را بارها مسدود سازد، گفت: از رانندگان عبوری تقاضا داریم قبل از حرکت وسایل و تجهیزات خودرو از قبیل برف پاک کن، زنجیر چرخ و چراغ های مه شکن را مورد بازدید قرار دهند و همچنین به توصیه های راهور ناجا و عوامل راهداری توجه ویژه ای داشته باشند.

خسروجردی با بیان اینکه اطلاعیه های راهداری و پلیس راه به صورت مداوم از طریق رادیو و رسانه های جمعی اطلاع رسانی می شود، تصریح کرد: باتوجه به یخ زدگی سطح جاده ها امکان سر خوردن و واژگونی خودرو در هنگام ترمز وجود دارد لذا از رانندگان می خواهیم با سرعت مطمئن در محورهای استان سمنان تردد کنند تا سفر خوب و ایمن برای سرنشینان فراهم کنند.

وی با بیان اینکه تردد موتور سیکلت در تمامی محورهای استان ممنوع است، افزود: خوشبختانه گزارشی مبنی بر تصادف در جاده های برفی محورهای استان سمنان رخ نداده و از رانندگان می خواهیم با داشتن تجهیزاتی مانند لباس گرم، مواد غذایی و تجهیزات دارویی خاطره سفر را برای خود لذت بخش کنند.