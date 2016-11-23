رسانه ها نقش مهمی در گسترش مناسبات تهران و باکو ایفا می کنند

محمد رضا نجفی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بسیار اثر گذار رسانه ها در توسعه روابط بین کشورها، برضرورت افزایش تلاش رسانه های جمعی ایران و آذربایجان در تعمیق و گسترش مناسبات دو کشور تاکید کرد.

وی اظهار کرد: توسعه روابط همه جانبه ایران و آذربایجان از جمله در حوزه همکاری های فرهنگی، اجتماعی و رسانه ای در صدر تلاش های سفارت ایران در باکو قرار دارد و بخش مطبوعات سفارت در تلاش است با ارتباط نزدیک و دوستانه با رسانه های فعال دو کشور و اجرای برنامه های مختلف، از ظرفیت آنها برای معرفی و ارائه تصویر مناسب از کشورمان به مردم جمهوری آذربایجان بیشتر استفاده کند.

نجفی افزود: خبرنگاران می توانند به عنوان بازوی رسانه ای در خدمت منافع عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در زمینه ارتقای روابط دیپلماتیک، اقتصادی و اجتماعی دو کشور مفید و موثر واقع شوند.

مسئول دیپلماسی عمومی و رسانه ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو معرفی دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف از جمله دستاوردهای علمی و فناوری کشور، بسط و توسعه همکاری سازمان های غیر دولتی به ویژه سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه توسعه اجتماعی و توجه بیشتر به دیپلماسی فرهنگی، گردشگری و ورزشی را از جمله فعالیت های مهم و مورد توجه بخش دیپلماسی عمومی و رسانه ای سفارت ایران در جمهوری آذربایجان اعلام کرد.

وی با اشاره به فعالیت های رسانه ای دو سال گذشته سفارت از جمله اعزام ۱۰هیأت رسانه ای جمهوری آذربایجان به استان های مختلف و همجوار شامل استان های گیلان، اردبیل، تبریز، ارومیه، زنجان و خراسان رضوی گفت: با انجام این سفرها مردم جمهوری آذربایجان شناخت بیشتری از ظرفیت ها و توانمندی های استان ها، فرهنگ و جاذبه های گردشگری کشورمان پیدا کردند.

نجفی ادامه داد: طی این مدت همچنین چند هیأت رسانه ای از کشورمان از جمله استان گیلان به جمهوری آذربایجان سفر کرده و ضمن آشنایی نزدیک، دیدارهای خوبی با مدیران رسانه های مختلف این کشور ساحلی دریای خزر انجام دادند.

مسئول دیپلماسی عمومی و رسانه ای سفارت ایران در باکو با اشاره به نقش محسن پاک آیین سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان در بسط همکاری رسانه ای دو کشور افزود: تبادل هیأت های مدیران رسانه ای، خبرنگاران و دانشجویان و توسعه همکاری میان خبرگزاری های دو کشور، تشکیل گروه دوستی و بسط همکاری های حرفه ای رسانه ای، تشکیل نمایشگاه عکس و برگزاری نشست ها و میزگرد های مشترک، همکاری های رسانه های استان های همجوار کشورمان و جمهوری آذربایجان و برگزاری مسابقات ورزشی میان تیم های رسانه ای دو کشور، از جمله زمینه های مناسب همکاری رسانه ای ایران و آذربایجان است.

نجفی سفر ا«فلاطون آماش اف» رییس شورای مطبوعات جمهوری آذربایجان به ایران و شرکت در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در تهران و دیدار با مسئولان رسانه ای کشورمان و امضای سند تفاهم نامه همکاری رسانه ای با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سفر هفته گذشته مدیران خبرگزاری های مهر، ایرنا و فارس به جمهوری آذربایجان و شرکت آنها در مجمع عمومی خبرگزاری های جهان در باکو را از جمله اقدامات خوب صورت گرفته در زمینه تبادل هیئت ها و همکاری رسانه ای دو کشور برشمرد.

وی تاکید کرد: روابط دو کشور باید روز به روز تقویت شود و رسانه های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان می توانند سهم ارزنده ای در تعمیق و گسترش این مناسبات داشته باشند.