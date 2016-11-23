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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۲

همزمان با هفته بسیج؛

یادواره شهدای «کوی امیرکبیر» همدان برگزار می شود

یادواره شهدای «کوی امیرکبیر» همدان برگزار می شود

همدان - دبیر یادواره شهدای «کوی امیرکبیر» همدان گفت: نخستین یادواره شهدای «کوی امیرکبیر» و گرامیداشت شهدای مدافع حرم در همدان برگزار می شود.

مریم نادربیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ۸ هزار شهید استان همدان اظهار داشت: زنده نگاه داشتن یاد شهدا امروز به عنوان یک اصل در جامعه شناخته می شود.

نادربیگی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر زنده نگاه داشتن یاد شهدا افزود: توجه و عمل به وصیت شهدا و بزرگداشت این دلیرمردان بسیار مهم است.

وی عنوان کرد: بدون شک امنیت و آسایشی امروز ایران اسلامی مدیون خون پاک شهدایی است که با از خود گذشتگی و ایثار طی ۸ سال دفاع مقدس اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک میهن توسط دشمن بعثی گرفته شود.

دبیر یادواره شهدای «کوی امیرکبیر» همدان همچنین با اشاره به اینکه از ویژگی های برپایی این یادواره تقارن آن با هفته بسیج است، گفت: مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان سخنران این یادواره خواهد بود.

مریم نادربیگی یادآور شد: نخستین یادواره شهدای کوی امیرکبیر و گرامیداشت شهدای مدافع حرم استان شنبه ششم آذرماه هم زمان با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در مسجد امام حسین (ع) شهرک ولی عصر همدان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3832005

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