مسدودی خط ریلی شیرگاه - زیرآب رفع شده است

یوسف گران پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل بارش سنگین برف و باران و سقوط چند اصله درخت بر روی ریل، مسیر شیرگاه – زیرآب به‌طور موقت مسدود شد و رفع این مسدودی موقت حدود دو ساعت و ۲۵ دقیقه زمان برد.

وی افزود: صبح چهارشنبه بااطلاع رسانی مأمورین راهبان مسیر مبنی بر سقوط چند اصله درخت در مناطق مختلف بر روی ریل و مسدود شدن مسیر، بلافاصله ستاد پیشگیری از سوانح در مرکز کنترل ترافیک سیر و حرکت راه آهن شمال تشکیل شد و با اعزام اکیپ جمع‌آوری سانحه مستقر در شیرگاه به منطقه، اقدام به بازگشایی مسیر کردند.

مدیرکل راه آهن شمال اظهار داشت: اکیپ جمع‌آوری سوانح با درزین از شیرگاه به محل سقوط درختان اعزام شدند و باوجود بارش برف سنگین در محل، موفق به بازگشایی مسیرشدند و به دلیل مسدود شدن مسیر، قطار مسافری تهران – گرگان در ایستگاه زیرآب و دو قطار محلی پل سفید – گرگان در ایستگاه پل سفید متوقف شد.

وی دلیل سقوط این درختان در طول مسیر را شدت بارش سنگین برف بیان کرد و با اعلام اینکه مأمورین راه آهن با آمادگی کامل در صورت بروز مشکل به دلیل سرما و بارش شدید برف و باران، اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام خواهند داد افزود: راه آهن شمال آماده خدمت‌رسانی به مردم درزمینهٔ جابجایی مسافر با ۱۴ رام قطار مسافری و حمل بارهای مراکز تجاری، صنعتی و... است.