تقویت ردیف اعتبار ملی برای مشهد در بودجه سالانه

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای با امضای ۱۸۶ نماینده در صحن علنی مجلس مبنی بر افزایش ردیف اعتبار ملی برای مشهد مقدس، قرائت شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«هموطنان مسلمانمان در هر دوره سه ساله در شهر مقدس مشهد و نیز حضور تعداد قابل توجهی از زائران خارجی به ویژه عرب‌زبان هر سال نشان از ابعاد فراملی، ملی و منطقه‌ای شهر پرافتخار مشهد است.

آمار زیارت حضرتش گویای این مطلب است که حضور پرشور زائران داخلی و خارجی برای زیارت ثامن‌الحج (ع)، سالانه رشد قابل توجهی داشته و این شهر مقدس باید خود را محیای میزبانی زائران نماید.

در همین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تائید این بیانیه، خواستار تقویت ردیف اعتبار ملی، نگرش برنامه‌ریزان کشور به مشهد مقدس به عنوان یک شهر فراملی و به طبع آن نگاهی ویژه به توسعه آن، به عنوان پایتخت معنوی جهان تشیّع در برنامه ششم توسعه و همچنین ایجاد ردیف بودجه مستقل در بودجه سنواتی سال ۹۵ شدند»