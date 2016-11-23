تشریح فعالیت های «سازمان انرژی اتمی» برای اعضای خانه احزاب

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی با حضور در خانه احزاب در نشستی به تشریح فعالیت‌های این سازمان پرداخت.

وی در این نشست سخنانی در خصوص موضوعات روز هسته‌ای و برنامه‌های کشور در این زمینه از جمله انرژی هسته‌ای به عنوان یک فناوری راهبردی و سطح بالا در داخل کشور و سطح بین‌المللی، مذاکرات و سیاست کشور در حفظ دستاوردهای راهبردی، مسائل غنی‌سازی، فرصت طلایی کشور در نوسازی و بهسازی راکتور آب سنگین اراک ایراد کرد.

سخنگوی سازمان در بخش دیگری از این نشست به سوالات و دغدغه‌های رئیس و اعضای خانه احزاب در خصوص اجرای برجام، وضعیت تحریم‌ها، بازگشت‌پذیری به پیش از برجام در صورت نقض برنامه توافق مشترک از سوی غربی‌ها و نگاه کلان فرا حزبی و ملی به موضوع انرژی هسته‌ای پاسخ گفت.

کمالوندی همچنین با اشاره به تجربیات ارزشمند و طولانی مدت خود در وزارت امور خارجه، در خصوص شرایط، الزامات و آسیب‌های احزاب در کشور سخن گفت و به بیان تجربیاتی از نحوه حکمرانی و مدیریت و قدرت احزاب در کشورهایی از قاره‌های آسیا، اروپا و آفریقا پرداخت.