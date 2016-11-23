به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۲۶ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست دکتر غلامعلی حداد عادل برگزار شد.

غلامعلی حداد عادل گفت: نباید رشته‌ های علوم انسانی با سایر رشته ‌ها مقایسه شوند و با معیارهای یکسان در مورد این رشته‌ها داوری شود.

وی افزود: این به آن معناست که نباید گفته شود کشور به همان تعداد که به پزشک نیاز دارد به فیلسوف و مورخ هم به همان تعداد نیاز دارد، چون نگاه کمیت‌گرا به علوم انسانی مشکل‌آفرین است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: باید وزارت علوم با تمام توان جلوی جذب بی‌رویه دانشجو را بگیرد.

رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی گفت: جذب بی‌رویه دانشجو و تأسیس و راه‌اندازی مقاطع دکتری در بسیاری از شهرستان‌ ها خدمت به کشور نیست.

وی افزود: اشتغال تمام‌وقت اعضای هیات علمی هم باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: موضوع آموزش عالی و مشکلات مبتلا به این حوزه باید به دور از هرگونه سیاسی‌کاری و نگاه جناحی بررسی و چاره‌جویی شود.