فراخوان «ناصریا» منتشر شد/ برگزاری جشنواره پاپ در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن موسیقی استان هرمزگان فراخوان نخستین جشنواره موسیقی «ناصریا» (جوان) را با هدف فراهم آوردن شرایط ظهور و بروز استعدادهای جوان این حوزه در منطقه منتشر کرد.

در متن فراخوان نخستین جشنواره «ناصریا» آمده است: «جشنواره موسیقی جوان مولودی است زاییده ذهن و دوراندیشی هنرمندان و مدیران وقت انجمن موسیقی هرمزگان تا به بهانه برگزاری‌اش، هم تنور این هنر گرم بماند و هم جوانان مستعد و خلاق، عرصه‌ای برای ارائه آثار هنری داشته باشند.

متولیان این جشنواره همواره کوشیده‌اند شرایطی را مهیا کنند تا هنرمندان جوان در عرصه موسیقی از گوشه گوشه استان هرمزگان پای در میدان رقابتی هنری بگذارند که نتیجه‌اش شناسایی رویش‌ها و جوشش‌های تازه برای مسئولین است و محکی جدی برای عیار و اعتبار هنری هنرمندان جوان و جویای نام.

جشنواره موسیقی ناصریا همچنان پنجره‌ای است به سوی جوانان شوریده و با انگیزه که گاهی صدایشان را با کمترین امکانات به گوش جهانیان میرسانند و بروز استعدادشان را از میان انبوه آثار متنوع رسیده به دبیرخانه جشنواره می‌یابند و ارزیابی درجه و اعتبار فنی و هنری و مفهومی کارشان را به نگاه مبتنی بر تخصص و تجربه و زیبایی شناسی داورانی می‌سپارند که اصولی‌ترین تعهدشان در امر داوری، بی‌طرفی‌شان است و بس.

چه بسیار هنرمندان به‌نامی که از رهگذر کسب تجربه در جمع رقیبان جشنواره هنر جوان، و جشنواره‌هایی ازاین دست، اینک در جامعه هنری، صاحب قدر و شأنی هستند و سر بر آسمان مفاخر موسیقی ایران می‌سایند و خود بزرگی از بزرگان دنیای هنر شده‌اند.

شورای سیاستگذاری:

رئیس شورا و دبیر جشنواره: کیانوش جهانبخش / اعضای شورا: علی امینی، حجت حاجی زاده، علی ابوالقاسمی، نوید عبداللهی/ مدیر اجرایی : محمدرضا اقدسی مینابی / کمیته اطلاع رسانی: محمد ذاکری نژاد

مقررات و شرایط ثبت نام:

- حداکثر سن شرکت کنندگان ۲۴ سال است.

- خوانندگان حرفه ای که اقدام به انتشار آلبوم یا برگزاری کنسرت نموده اند حق شرکت در این جشنواره را ندارند.

- جشنواره فقط در بخش خوانندگی پاپ می باشد.

- شرکت کنندگان باید با انتخاب یکی از آثار زنده یاد ناصر عبداللهی که توسط دبیرخانه تنظیم مجدد می گردد و در کانال تلگرام انجمن موسیقی منتشر خواهد شد، اقدام به خوانندگی نموده و اثر خود را مجدد ارسال نمایند.

- هیات داوران پس از بررسی مقدماتی آثار ارائه شده نسبت به انتخاب نفرات در مرحله ی نهایی که در تاریخ ۹ و ۱۰ دی ماه برگزار می گردد اقدام خواهد نمود. »