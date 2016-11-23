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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۵

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

مرکز پژوهشی و تحقیقاتی آموزش و پرورش با کمبود زیرساخت مواجه است

مرکز پژوهشی و تحقیقاتی آموزش و پرورش با کمبود زیرساخت مواجه است

یاسوج- مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: مرکز پژوهشی و تحقیقاتی این نهاد با مشکلات عدیده زیرساختی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان افزود: در این مرکز مشکلات عدم وجود جاده دسترسی مناسب، کمبود تجهیزات و فضای اداری، نیاز به زیباسازی و مشکلات زیرساختی مخابراتی مانند اینترنت و تلفن  وجود دارد.

زارع پور با بیان اینکه برای دیجیتال کردن کتابخانه این مرکز اقدام شده، اما به دلیل نبود بودجه روند کار متوقف شده است، عنوان داشت: بیش از دو هزار پایان نامه در مقاطع ارشد و دکتری در این مرکز تحقیقاتی وجود دارد.

زارع پور به اهمیت تجلیل از برگزیدگان و نخبگان آموزشی استان که رتبه های برتر کشوری به دست آورده اند اشاره کرد و عنوان داشت: از ۱۵۰ نفر  از نخبگان آموزشی با رتبات برتر کشوری سال تحصیلی ۹۴ و ۹۵ در حوزه متوسطه استان در مراسمی  که در ۱۷ آذر با حضور مسؤلین کشوری و استانی  برگزار می شود، تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی افزود: ۴۲۰ میلیون ریال برای برگزاری این مراسم هزینه نیاز است.

زارع پور همچنین گفت: مجموع درآمد های اختصاصی این اداره کل در سال ۹۲ یک میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان بوده، که این میزان در سال ۹۴ به سه میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

وی افزود: پیش بینی می شود این اداره کل در سال ۹۶ بیش از ۴۰ میلیارد ریال درآمد اختصاصی داشته باشد.

کد مطلب 3832030

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