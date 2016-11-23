به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به پایان رسید.

در جلسه علنی امروز چند لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی بین ایران و کشورهای دیگر، یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از روند مبارزه با قاچاق کالا در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید.

رئیس‌جمهور اسلونی هم که به تهران سفر کرده است، میهمان صحن علنی مجلس بود و دقایقی در جمع نمایندگان سخنرانی کرد.

نمایندگان هفته آینده در حوزه‌های انتخابیه حضور خواهند داشت و مجلس جلسه علنی ندارد.

بر اساس اعلام علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که اداره بخش پایانی جلسه علنی امروز را بر عهده داشت، نشست علنی بعدی مجلس ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۴ آذرماه تشکیل می‌شود.