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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۰

پایان جلسه علنی مجلس/ نمایندگان به تعطیلات یک هفته‌ای رفتند

پایان جلسه علنی مجلس/ نمایندگان به تعطیلات یک هفته‌ای رفتند

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت؛ مجلس هفته آینده تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به پایان رسید.

در جلسه علنی امروز چند لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی بین ایران و کشورهای دیگر، یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از روند مبارزه با قاچاق کالا در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید.

رئیس‌جمهور اسلونی هم که به تهران سفر کرده است، میهمان صحن علنی مجلس بود و دقایقی در جمع نمایندگان سخنرانی کرد.

نمایندگان هفته آینده در حوزه‌های انتخابیه حضور خواهند داشت و مجلس جلسه علنی ندارد.

بر اساس اعلام علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که اداره بخش پایانی جلسه علنی امروز را بر عهده داشت، نشست علنی بعدی مجلس ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۴ آذرماه تشکیل می‌شود.

کد مطلب 3832040

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