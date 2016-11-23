مردم داری یک هنر است/حقوق های نجومی بخاطر فاصله گرفتن از مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدضیاءالدین حزنی صبح چهارشنبه در مراسم اختتامیه اردوهای جهادی خراسان جنوبی اظهار کرد: برای عبور از تحریم ها هم سرمایه و هم پروژه در کشور وجود دارد اما تنها مشکل کشور این است که نمی توانیم در کنار هم کار کنیم‌.

وی با اشاره به اینکه در هشت سال دفاع مقدس همه در کنار هم کار کرده و ۸۵ هزار شهید را از توده های مردم تقدیم کردیم، بیان کرد: امروز نیز هرگاه بتوانیم در همه عرصه ها با هم کار کنیم میتوانیم قدم های بزرگی برای ملت انجام دهیم.

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی قرب کوثر سپاه ادامه داد: مردم جمهوری اسلامی ایران بهترین مردم دنیا هستند این ها کسانی هستند که در کنار هم همه کارهای نشدنی را انجام داده اند.

حزنی، مردم داری، مردم یاری و مردم دوستی را یک هنر دانست و افزود: هرکس این ها را سرلوحه خود قرار دهد می تواند قدم های بزرگی بردارد و اگر این مردم داری اجرا می شد نباید مناطق محروم را در کشور داشته باشیم.

وی با اشاره وجود هفت درصد ثروت دنیا در ایران، عنوان داشت: این در حالی است که ایران یک درصد جمعیت دنیا را داراست.

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی قرب کوثر سپاه با انتقاد از نبود توازن و عدالت در توزیع امکانات، بیان کرد: اگر این عدالت وجود می داشت نباید برخی نقاط کشور این همه عقب ماندگی و در برخی نقاط این همه پیشرفت داشته باشیم‌.

حزنی اضافه کرد: هرچند پیشرفت به هر میزان باشد زیبنده مردم است اما نباید به گونه ای باشد که عده ای ۲۸۰ میلیون حقوق و برخی کمترین میزان را داشته باشند.

‌وی تأکید کرد: اگر در کنار مردم و با مردم باشیم نمی توانیم این حقوق ها را قانونی کنیم این ها به دلیل این است که از مردم فاصله گرفته ایم.

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی قرب کوثر سپاه با تأکید بر اینکه کشور، سازمان و مسئولی موفق است که مردم یاری، مردم دوستی در راس برنامه های آن قرار داشته باشد، بیان داشت: مردم باید از مسئولیت ما نفع ببرند.

حزنی ادامه داد: وقتی در کنار مردم هستیم آمریکا، اروپا و اسرائیل عصبانی شده و قوی تر می شویم اما اگر آن ها را کنار بزنیم حقوق ۲۸۰ میلیونی می گیریم.

وی با بیان اینکه افتخار سپاه این است که همه راهبردهای آن بر پایه مردم داری بوده چراکه نتیجه آن امنیت است، افزود: موفقیت ما در امنیت برای این است که با مردم کار کرده ایم.