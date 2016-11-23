به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جدیدترین رمان رفیع افتخار به موضوع دوستی دو دانش‌آموز می‌پردازد که یکی از آن‌ها از معلولیت رنج می‌برد. این اثر در قالب طرح «رمان نوجوان امروز» منتشر شده است.

طاها طی حادثه‌ای توان راه رفتن را از دست می‌دهد، او که چشم و چراغ دبیرستان است دوره‌ی جدیدی از زندگی را آغاز می‌کند و نیاز به کمک دارد در این میان امیر تلاش می‌کند تا دوستی را در حق او تمام کند.

«طاها تکه تکه و پر از کابوس می‌خوابید. سر چرخاند و به ساعت رومیزی نگاه کرد. عقربه‌ی بزرگ خروس قرمز رنگی بود، عقربه‌ی کوچک مرغ زردی. به قفس مرغ‌ها نگاه کرد. مرغ عشق‌ها انگار به هم شب بخیر گفته بودند، کز کرده بودند کنار هم و خوابیده بودند. لبخندی زد و انگشتش را به میله‌های قفس نزدیک کرد، ترسید بیدارشان کند، دستش را پس کشید.»

این رمان ۱۳۲ صفحه دارد و قیمت آن ۷هزار و ۸۰۰ تومان است. علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را از تمامی فروشگاه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور خریداری کنند.