به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، همایش یک روزه داستاننویسی ایران و هند با همکاری مرکز فرهنگی شهر کتاب و فرهنگستان زبانهای هند و رایزنی جمهوری اسلامی ایران در دهلی روز جمعه ۵ آذر برگزار می شود.
زبان فارسی، اردو و هندی، نزدیکترین زبانهای امروزی جهاناند و از دیرباز تا به امروز بین این زبانها داد و ستد وجود داشته و تحت تاثیر یکدیگر بودهاند. سابقه داستانپردازی و قصهگویی نیز در سرزمین هند و ایران به هزار سال پیش برمیگردد.
ادبیات کلاسیک فارسی در هند همیشه تاثیرگذار بوده و رواج داشته است اما داستاننویسی معاصر در ایران و هند و ترجمه آثار نویسندگان معاصر این دو کشور به نسبت سابقه همکاری و همداستانی گذشته چندان شناخته شده نیست. علاقهمندان به فرهنگ ایران و هند با تحولات داستاننویسی در سده بیستم این دو کشور کمتر آشنایی دارند.
سخنرانان و موضوعات این همایش به این شرح خواهد بود:
«جریانهای عمده داستان نویسی ایران»؛ حسن میرعابدینی/ «بازنمایی زن در ادبیات مهاجرت ایران»؛ دکتر امیرعلی نجومیان/ «پروسه داستانی»؛ فریبا وفی/ «گرایشهای امروزی رایج در داستاننویسی معاصر ایران و هند، با نگاهی به داستان کوچه عشق»؛ دکتر آذرمیدخت صفوی/ «از داستاننویسی معاصر یکدیگر چه درکی داریم؟»؛ علیاصغر محمدخانی/ «داستانهای علمی و تخیلی در هند»؛ دکتر دینیشچندرا گوسوآمی/ «ترجمه داستان در هند»؛ دکتر سانجوداس گوپتا/ «گرایشهای معاصر در داستانهای هندی»؛ دکتر انیس الرحمان/ «داستان نویسی معاصر هند»؛ دکتر سومانیو ساتپتی
این همایش روز جمعه ۵ آذر در سالن اجتماعات آکادمی دهلی نو در این شهر برگزار می شود.
نظر شما