تضعیف دستاوردهای بسیج ظلم نابخشودنی است

به گزارش خبرنگار مهر سردار قاسم سلیمانی در همایش فرماندهان بسیجی قوه قضائیه با اشاره به گرامیداشت هفته بسیج گفت: برخی ها با حرف هایی بسیج را تضعیف می کنند که چفیه دور گردن ولی فقیه، مصداقی از توجه رهبری به این موضوع است.

وی افزود: بسیج در قالب یک ساختار در کشور سازمان یافت ولی اساس آن، فرهنگ بسیج است. البته سازمان بسیج هم مهم است اما توسعه فرهنگ بسیج هم بسیار مهم است.

فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به اثرات مهم بسیج در کشور، گفت: یک اثر بسیج مربوط به جنگ است که پیروزی مربوط به جنگ بدون وابستگی و مقروض شدن کشور فراهم شد.

سردار سلیمانی افزود: نشانه هایی از این اثراتی که بسیج بر جای گذاشت در دوره ها و جنگ های بشری، دیده نشد.

وی افزود: احساس درد نه جسمی و نه روحی در دوران جنگ وجود نداشت. در آن دوران من جوان بودم و در تیپ های مختلف حضور داشته و این موضوع را دیده بودم.

سردار سلیمانی با بیان اینکه احساس خستگی در دوران جنگ وجود نداشت، گفت: جنگ در درون خودش فرهنگ غنی و ویژه ای را ایجاد کرد. در دانشگاه جنگ جایگاه استاد و شاگرد مشخص نبود.

فرمانده نیروی سپاه قدس گفت: اثر داخلی فرهنگی دفاع مقدس، دفاع ما را تبدیل به یک دانشگاه کرد. صحنه هایی در جنگ رخ می داد که در حال حاضر برخی از آنها به کتاب تبدیل شده است که مقام معظم رهبری هم در حاشیه این کتابها پیوست هایی می نوشتند که خود نوعی تشویق به خواندن آنها است.

وی افزود: چیزی که انقلاب فرهنگی حقیقی در کشور ایجاد کرد، بسیج بود و این اثر دیگر جنگ بود.

وی با اشاره به اثر دیگر جنگ گفت: انقلاب فرهنگی حقیقی از جمله اثرات دیگر بود که به طور حقیقی و واقعی به وقوع پیوست. که حتی ستاد انقلاب فرهنگی هم نمی توانست آن را انجام دهد.

صدور انقلاب از اثرات بسیج بود

وی افزود: صدور انقلاب نیازمند چارچوب عملی موفق و تجربه شده داشت با این حال تئوری شیعه به عنوان تئوری انقلاب مطرح بود اما صدور انقلاب نیز از اثرات دیگر بسیج است.

سردار سلیمانی با اشاره به تولد جریان هایی از جمله حماس و حزب الله،گفت: جریان های حماسه ساز منطقه از بسیج نظام اسلامی الگو گرفت. پایه پرچم کشور ما امروز در کشورهای اسلامی هم به اهتزاز در آمده است و پرچم الله اکبر در خلال فعالیت های جریان ساز کشور های اسلامی دیده می شود.

وی امید بخشیدن و ثبات و امنیت بخشی را هم از دیگر اثرات بسیج و همچنین پیروزهای جنگ دانست و افزود: در حالی شعله های آتش در کشورهای منطقه افروخته شده است که کشور ما در امنیت به سر می برد.

بیش از یک چهارم جمعیت کشور بسیجی هستند

وی افزود: بیش از یک چهارم جمعیت کشور بسیجی هستند و همین مسئله تاثیرات ویژه ای دارد.

وی با اشاره به برگزاری رژه های نظامی در کشور گفت: دلیل این رژه ها پاسداشت روزهای مختلف است اما اساس آن تفهیم به دشمن و برای بازدارندگی است. تذکری است به دشمن که اگر آمدی این نیروی ما در برابرت می ایستد.

نمی شود کسی امام را قبول داشته باشد و ولی فقیه را قبول نداشته باشد

وی افزود: بسیاری از گرایش های سیاسی معتقدند که به امام اعتقاد دارند. نمی شود کسی امام راحل را دوست و قبول داشته باشد اما ولی فقیه را قبول نداشته باشد.

سردار سلیمانی تصریح کرد: بسیج شجره طیبه ای است که کتاب آن را همه انبیا امضا کردند.نمی شود به دلیل یک حرف و نگرانی از جایی، قیصریه اسلام و نظام را به آتش بکشیم، بسیج و فکر حزب الهی را به باد انتقاد بگیریم. حمایت از بسیج یک وظیفه ملی است و بالا و پایین شهر مثل استفاده از آب گوارا از بسیج باید استفاده کند.

تضعیف دستاوردهای بسیج ظلم نابخشودنی است

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران افزود : در این دوره پر از فتنه های خارجی و داخلی، بسیج در اوج رسیدن به قله پیروزی قرار دارد و نباید دستاورد بسیج را تضعیف کنیم که این ظلم نابخشودنی است.

نباید کسی به خودش چنین اجازه جسارتی را بدهد. امروز اگر با تمام سطوح جامعه کسی در فضای منصفانه و غیر سیاسی کسی در مورد بسیج حرف بزند،بعید است به جز ضد انقلاب کسی در داخل نظام موافق بسیج نباشد.

وی خطاب به بسیجی ها گفت: گاهی برادران برای دفاع از حرم به من مراجعه می کنند که من در پاسخ به آنها می گویم که انگیزه خود که عامل نگهدارنده شما هم هست را حفظ کنید.