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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۲

پیش از دیدار برابر پیکان؛

آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه آزادی برگزار شد

آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه آزادی برگزار شد

آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پیش از دیدار برابر پیکان در هفته یازدهم لیگ برتر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این تمرین ساعت ۱۱ در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی پس از صحبت های برانکو ایوانکویچ آغاز شد و سپس سرخپوشان زیر نظر مارکو بدن هایشان را گرم کردند.

رامین رضاییان که سرماخورده بود، امروز با تیم تمرین کرد اما علیرضا بیرانوند در تمرین حضور نداشت.

وحید امیری و فرشاد احمدزاده دو بازیکنی بودند که با تاخیر در محل تمرین حاضر شدند.

پرسپولیسی‌ها پس از انجام حرکات بدنسازی به مرور کارهای تکنیکی و تاکتیکی مشغول شدند. سانتر از جناحین و شوتزنی به دروازه از جمله کارهایی بود که کادر فنی برای این تمرین در نظر گرفته بود.

پاسکاری‌های تند و سریع برنامه دیگری بود که کادر فنی برای این تمرین در نظر گرفته بود. کادر فنی هم با دقت بالایی عملکرد سرخپوشان در این تمرین را زیر نظر داشتند و به آنها تذکراتی می‌دادند.

کد مطلب 3832050

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