نمایشگاه عرضه محصولات اقتصاد مقاومتی در شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه عرضه محصولات اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی فارس، گفت: برنامه ریزی مناسب در جهاد کشاورزی استان فارس در موضوع عملی کردن اقتصاد مقاومتی انجام شد که امروز بخش عمده ای از آن به نتیجه رسیده است.

محمد مهدی قاسمی ادامه داد: اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف کشاورزی و صنایع تبدیلی برای استان فارس در اولویت قرار گرفت و علاوه بر کارهای عملی موضوعات را به طور علمی نیز دنبال کردیم که خوشبختانه همکاری های مختلفی نیز از جانب بسیج سازندگی و بانک ها نیز انجام شد.

وی تاکید کرد: امروز در این غرفه ها شاهد حضور گروه هایی هستیم که بر اساس برنامه ریزی های مربوط به اقتصاد مقاومتی به آنها تسهیلات مناسب پرداخت شده و توانسته اند در بخش صنایع تبدیلی موفق ظاهر شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس یادآور شد: استان فارس در بخش کشاورزی نگاهی به خارج استان و یا کشور ندارد به همین دلیل همکاری های مختلفی در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی عملیاتی شد تا شاهد موفقیت و اشتغال بخشی از جامعه هدف باشیم.

قاسمی افزود: بسیج سازندگی سپاه فجر استان فارس در این بخش کمک های مناسبی داشته و برنامه ریزی انها اشتغال زایی را نیز به همراه داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه به مناسبت هفته بسیج راه اندازی شده است.