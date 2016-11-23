کاروان «سلام و امید» به ایستگاه آشتیان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح ناز رافع در حاشیه برگزاری دومین روز از برنامه سفرنامه «سلامت و امید» در آشتیان، با اشاره به مسئولین استانی و شهرستانی، گفت: با برپایی چادرهای ایستگاه سلامت در قالب تونل های سلامت، توانستیم خدمات درمانی، بهداشتی و مشاوره ای به هموطنان ساکن شهرستان آشتیان ارائه بدهیم.

وی با اشاره به برپایی چادرهای حمایتی و پزشکی و همچنین حضور واقفین و خیرین به منظور کمک به هلال احمر، افزود: در چادرهای سلامت، خدماتی نظیر ویزیت رایگان پزشک عمومی، پزشک متخصص بیماری های عفونی، پزشک متخصص قلب و عروق، پزشک متخصص ارتوپدی، پزشک متخصص اعصاب و روان، پزشک متخصص بیماری های زنان و همچنین ویزیت رایگان پزشک متخصص اطفال، ارائه می شود.

رافع با اشاره به اینکه در چادرهای سلامت تجویز دارو رایگان است، گفت: آموزش همگانی (خادم)، مشاوره های پزشکی، فضای دوستدار کودک، مشاوره پیشگیری از سرطان، مشاوره پیشگیری از اعتیاد و...، از دیگر خدماتی است که در قالب سفرنامه سلامت و امید به مردم ارائه می شود.