حمل و نقل ریلی در قزوین توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مانی فر ظهر چهارشنبه در جلسه شواری هماهنگی حمل و نقل استان که با حضور مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، هواشناسی، مدیرعامل آزمایشگاه مکانیک خاک، مدیر بازرگانی و مشاور مدیرکل راه آهن شمالغرب کشور برگزار شد اظهار کرد: موقعیت قرارگیری استان در بسترهای ارتباطی، شبکه های ریلی موجود در آن و همچنین برنامه ریزی که برای توسعه ی حمل و نقل ریلی در دستور کار قرار گرفته، در صورت برنامه ریزی درست و استفاده از همه ظرفیتها، استان قزوین را به ایستگاهی بی بدیل در اقتصاد حمل و نقل تبدیل خواهد کرد.

وی افزود: آمار بسیار پایین سوانح در حوزه حمل و نقل ریلی و همچنین هزینه های پایین سفر توسط قطار از مهمترین دلایل لزوم توجه به این صنعت مهم است.

مانی فر بیان کرد: راه آهن با توجه به همخوانی مناسب با محیط زیست، حمل و نقل سبز نام گرفته و این مزیتها باید به صورت گسترده به هم وطنان اطلاع رسانی شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اضافه کرد: امروزه نقش حمل و نقل در توسعه پایدار بسیار روشن و انکار ناپذیر است، سهم چشمگیر بخش حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی کشورها حکایت از ارتباط تنگاتنگ کلیه زیر بخشهای اقتصادی با بخش حمل و نقل دارد.

رئیس شورای هماهنگی مدیران راه و شهرسازی ضمن اشاره به پروژه های دوخطه کردن راه آهن تهران – قزوین – زنجان و همچنین احداث راه آهن قزوین – رشت بیان کرد: با توجه به در اولویت قرار گرفتن توسعه حمل و نقل ریلی در دولت تدبیر و امید، باید از این فرصت استفاده کرده و ایستگاه راه آهن قزوین را به نقطه ی حیاتی اقتصاد حمل و نقل تبدیل کرد.

مانی فر با اشاره به آغاز فصل سرما و بارندگی نسبت به آمادگی کامل پرسنل راهداری، تجهیز راهدارخانه‌ها و ماشین‌آلات راهداری تاکید کرده و گفت: با توجه به اهمیت و حیاتی بودن فعالیت ها در بخش راهداری، تمامی اقدامات زمستانی باید با تدبیر و مدیریت بهینه انجام شود.

مانی فر خاطر نشان کرد: راهداری را شاید بتوان از معدود شغلهایی دانست که در تمام ۱۲ ماه سال و به طور دقیق تر در تمام ۳۶۵ روز سال به صورت جاری، مستمر و بدون توقف در حال انجام است.

وی با توجه به اینکه استان قزوین در کریدور شمال، شمال‌غرب و جنوب کشور قرار دارد گفت: تردد مسافران زمستانی شمال و غرب کشور عمدتا از راه‌های این استان انجام می‌پذیرد و باید تمهیدات لازم برای تسهیل در عبور و مرور و تردد ایمن مسافران در دستور کار قرار گیرد.