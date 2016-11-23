جشنواره «فرهنگ روستاهای میامی» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهدیان صبح چهارشنبه در دیدار با رئیس میراث فرهنگی و رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میامی به میزبانی دفتر خود، ضمن اشاره به اینکه زمان برگزاری نخستین جشنواره فرهنگ روستایی در میامی هنوز مشخص نشده است، ابراز داشت: بیشتر بافت شهرستان روستایی محسوب می شود و در این مناطق فرهنگ ‌های مختلفی نهفته است لذا این جشنواره می تواند برای شناساندن بیشتر ظرفیت های فرهنگی این روستاها، جذابیت و اهمیت ویژه ای داشته باشد.

وی افزود: وجود جاذبه‌های مختلف، آداب‌ و رسوم، جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، مفاخر، تولیدات بومی و روستایی و صنایع‌دستی میامی پتانسیل بسیار بالای این شهرستان است که باید به‌خوبی شناسانده شود و یکی از راه‌های این شناساندن، برگزاری جشنواره‌ها است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میامی تصریح کرد: نشان دادن توانمندی‌ها و استعدادهای روستاییان و بیان فرهنگ و سنن آنان از مهم‌ترین بخش های برگزاری این جشنواره خواهد بود.

جشنواره روستایی راهی برای جذب گردشگر

سید محمدصادق رضویان، سرپرست میراث فرهنگی و گردشگری میامی نیز در این نشست گفت: برگزاری جشنواره‌های فرهنگ عامه در هر منطقه می‌تواند علاوه برجذب گردشگر و رونق اقتصادی عمومی، به توسعه و پیشرفت مناطق روستایی از طریق ورود درآمد گردشگری منجر شود که در نهایت همین امر باعث بهبود کیفیت معیشت و زندگی روستائیان خواهد شد.

کمال ترابیان، مسئول هیئت ورزش‌های بومی محلی میامی نیز در این نشست تاکید کرد: اجرای موسیقی محلی، مسابقات غذاهای محلی، بازی‌های محلی، گلگشت و طبیعت‌گردی، بازدید از مناطق توریستی و بناهای تاریخی و ... از جمله برنامه‌های این جشنواره خواهد بود.

سمانه رحیمی مسئول کانون پرورش فکری کودکان میامی هم در پایان این نشست گفت: آداب، رسوم و فرهنگ‌های مختلفی در روستاهای میامی وجود دارد که جشنواره فرهنگی، گردشگری روستایی می تواند برای نزدیکی این فرهنگ ها موثر باشد.

در پایان مقرر شد در آینده نزدیک نسبت به زمان برگزاری جشنواره «فرهنگ روستاهای میامی» تصمیم‌گیری شود.