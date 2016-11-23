معاون وزیر بهداشت از دپارتمان سوختگی مرکز بعثت همدان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحاجی آقاجانی ظهر چهارشنبه در ادامه برنامه های سفر یک روزه خود به استان همدان پس از بازدید وضعیت بیمارستان امام حسن(ع) شهرستان فامنین در بازدید از دپارتمان سوختگی مرکز آموزشی درمانی بعثت از نزدیک در جریان پیشرفت اقدامات عمرانی این پروژه قرار گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در این بازدید با بیان اینکه این پروژه هم اکنون حدود ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: براساس پیش بینی ها این پروژه با پیگیری‌های مستمر مسئولان دانشگاه و بیمارستان تا بهمن ماه امسال بهره‌برداری شود.

سید حبیب الله موسوی بهار عنوان کرد: در صورت افتتاح پروژه دپارتمان سوختگی دانشگاه، این مرکز بزرگترین و مجهزترین مرکز سوختگی غرب کشور می‌شود.

وی گفت: این مرکز دارای ۴۴ تخت به همراه بخش اورژانس است که شامل اتاق عمل سوختگی، مراقبت‌های سوختگی و بستری بیماران ویژه می‌شود.