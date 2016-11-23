بارش شدید برف سبب خسارت سنگین به باغداران مازندران شده است

حسین نیاز آذری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز نگرانی اعضای مجمع نمایندگان استان نسبت به خسارت نگران کننده ناشی از برف به باغداران استان خواستار واکنش فوری دولت و رسیدگی عاجل وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه شد.

نیاز آذری با اشاره به مدیریت خوب دولت در بخش برنج اما از نگرانی مضاعف باغداران مازندرانی درباره حفظ و نگهداری محصولات سرباغی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با توجه ویژه دولت و با همکاری بانک‌ها و بیمه‌ها و همچنین مشاوره‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ایام سرد وبرفی مدیریت شود و از خسارت باغداران جلوگیری گردد.

نیاز آذری افزود: متأسفانه ۹۰ درصد مرکبات باغداران مازندرانی برداشت‌نشده است و با این خسارت معیشت بسیاری از کشاورزان به خطر افتاده است.

سخنگوی مجمع نمایندگان با اشاره اینکه باغداران و کشاورزان مازندرانی خاطره تلخی از یخ‌زدگی دو سال پیش و عدم تأمین به‌موقع خسارات دارند تصریح کرد از دولت می‌خواهیم در اسرع وقت و با ارسال یک هیئت عالی روند رسیدگی به خسارات باغداران را مدیریت نماید.

سخنگوی مجمع نمایندگان همچنین از دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان خواست در این روزها توجه بیشتری به مردم داشته باشند و از مردم نیز خواست ضمن صرف جویی با دستگاه‌های خدمت‌رسانی همکاری کنند.