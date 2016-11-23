جستجو ها برای یافتن جسد جوان غرق شده فومنی ادامه دارد

رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۹:۵۰ دقیقه غروب سه شنبه گزارشی مبنی بر سقوط یک جوان به رودخانه واقع در خیابان شهید بهشتی فومن به آتش نشانی این شهر اعلام شد.

وی با بیان اینکه مأموران آتش نشانی فومن بعداز دریافت گزارش سریعا به محل اعزام شدند، افزود: براساس گزارشات دریافت شده متاسفانه این جوان که به بیماری صرع مبتلا بوده براثر حمله صرعی دچار تشنج شده و به دلیل نداشتن تعادل به رودخانه سقوط کرده است.

مسئول ستاد بحران شهرداری فومن خاطرنشان کرد: از ساعات اولیه وقوع این حادثه کلیه مأموران آتش نشانی، هلال احمر و گروه های امدادی مشغول جستجو برای یافتن جوان بوده که متاسفانه تاکنون موفق نشده اند.

وی با اشاره به جستجو کلیه مسیرهای رودخانه این خیابان و حتی ادامه مسیر در نوده، پشت سپاه ناحیه فومن، گفت: متاسفانه مسیر این رودخانه به صورت نعلی شکل و پرپیچ و خم بوده و این موضوع جستجوها را برای یافتن جوان مفقود شده با مشکل مواجه کرده است.

محمدی با تأکید برحضور بیش از ۵۰ نفر از مأموران آتش نشانی، گروه های ستادی، خدمات شهری و فضای سبز شهرداری فومن در عملیات جستجو، یادآورشد: کلیه اخباری که در فضای مجازی مبنی بر پیداشدن جسد جوان اعلام شده کذب محض بوده و تلاش های همکارمان در آتش نشانی و هلال احمر تاکنون بی نتیجه بوده است.

وی به اعزام یک غواص طی تماس با مدیرعامل آتش نشانی رشت در شب گذشته اشاره کرد و افزود: به دلیل وسعت مسیر و شدت سرعت آب وهمچنین شکل مارپیچ و نعل اسبی رودخانه و وجود گِل ولای و شاخ و برگ درختان متاسفانه تلاش های غواص نیز نتیجه ای به دنبال نداشته است.