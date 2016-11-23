حفظ و تقویت امنیت پایدار در گرو تعامل بین مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش سالانه روسای کلانتری هاو پاسگاه های استان با بیان اینکه فرماندهان پاسگاه‌ها و روسای کلانتری‌های کار بسیار سخت و سنگینی انجام می‌دهند، اظهار کرد: امروزه مسائل اجتماعی نسبت به گذشته فراتر و پیچیده‌تر شده که این امر مسئولیت نیروی انتظامی را نیز بیشتر کرده است.

وی با اشاره به اینکه مأمورین نیروی انتظامی باید در اعتراضات و تجمعات صبوری داشته باشند، افزود: میدان داری در راستای نظم و امنیت کاری بسیار مشکل است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: علی رغم اینکه برخورد فیزیکی مأمورین انتظامی با متخلفین منجر به ختم قائله می‌شود اما با تدبیر و حوصله مدیریت بهتری شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه وضعیت کار در حوزه نظم و امنیت جامعه در دنیای امروز سخت و پیچیده شده است، بیان کرد: در چند ساله اخیر مراجعه به کلانتری‌ها و دادگستری‌ها روز به روز افزایش معنا داری داشته که نشان دهنده مشکلات اجتماعی متنوع در جامعه است.

مسئولان برخورد دوگانه و تبعیض آمیز با مردم نداشته باشند

پرویزی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم مشکلات را به صورت مقطعی برطرف کنیم در دراز مدت آثار زیان باری بر جامعه مترتب خواهد شد، افزود: در اداراتی که سروکار بیشتری با مردم دارند و اعتراضات مردم نسبت به آن دستگاه‌ها بیشتر است باید توجه ویژه‌ای در درست انجام دادن وظایف مسئولین صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مسئولین در دستگاه‌های اجرایی نباید به هیچ عنوان برخورد دوگانه با مردم و ارباب رجوع داشته باشند، اظهار کرد: مسئولان باید ضمن اینکه به وظایف خود به طور قانونی عمل کنند برخوردی یکنواخت هم با مردم داشته باشند که این مهم در دراز مدت موجب اعتماد و رضایت عمومی مردم خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اگر مردم در صحنه‌های مختلف حضور نداشته باشند جامعه تنها با نیروهای نظامی قابل کنترل نیست، گفت: هر دستگاهی که توانسته است با مردم ارتباط خوبی برقرار کند موفقیت بیشتری نیز داشته است و این جز با صبوری و رفتار درست میسر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در برخوردهای دوگانه و تبعیض آمیز برخی دستگاه‌ها با مردم دچار چالش شده‌ایم، عنوان کرد: اقتدار به معنای قلدری نیست بلکه اخلاق و کرامت اسلامی و داشتن اطلاعات کاری اقتدار فرد مسئول را می‌رساند.

پرویزی با اشاره به اینکه دستگاه‌ها با تعریف و تمجیدهای عامیانه نباید از رسالت اصلی خود غافل شوند، بیان داشت: خوشبختانه مدیریت منابع انسانی و اجتماعی در ناجای استان تا کنون خوب و تاثیرگذار بوده است.

دفاع و حمایت جدی از نیروی انتظامی بنای کار دولت است

وی ضمن اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طی شش ماهه آینده، تصریح کرد: مسئولیت برگزاری انتخاباتی پرشور و بی حادثه بر عهده نیروی انتظامی است و باید کلیه تمهیدات در این زمینه اندیشیده شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه هماهنگی بیشتری در حوزه‌های شهرستانی با فرماندهان باید صورت گیرد، گفت: با وضع و امکانات موجود باید مدیریت درست داشته باشیم و از ظرفیت مردم نیز در رفع مشکلات استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه بنای دولت دفاع و حمایت جدی از نیروی انتظامی است، گفت: امنیت پایدارتر باید در جامعه برقرار شود و این جز با تعامل و همکاری بین مسئولان و مردم امکان پذیر نیست.

وی با تاکید بر اینکه با سیستم اداری نخواهیم توانست موفق عمل کنیم، افزود: سیستم اداری با استفاده از ظرفیت مردم کارآمد خواهدبود.