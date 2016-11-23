منابع بیمه ها باید تجمیع شود/ ناکارآمدی در هزینه کرد بیمه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدحسین قربانی با اشاره به رد بررسی طرح تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: حدود چهار تحقیق و تفحص از حوزه وزارت بهداشت در زمینه مدیریت منابع، دارو، تجهیزات و مسائل دیگر در مجلس مطرح که در نهایت مقررشد همه موارد گفته شده تحت یک محور مورد بررسی قرار گیرد.
وی درخصوص برخی انتقادها به اجرای طرح تحول سلامت، افزود: بر اساس اسناد، مدارک و طبق ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم و بند ۷ سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه سلامت، تجمیع منابع بیمهای به صراحت مطرح شده است، البته مجلس به دنبال آن نیست که با تجمیع بیمه ها دیناری از حق و حقوق کارگران ضایع شود اما به طورحتم تجمیع منابع بیمه ای باید در یک صندوق انجام شود.
قربانی تاکید کرد: در حال حاضر بیمهها حدود ۱۱ هزارمیلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان بدهکارند که این موضوع نشان از ناکارآمدی در نحوه هزینهکرد منابع بیمه ای دارد، همچنین منابع بیمهای سازمان تامین اجتماعی یعنی ۹ بیست و هفتم حق بیمه درمان کارگران نیز در محل خود هزینه نمیشود بنابراین مسئولان مربوطه باید به جای عصبانیت و تحریک جامعه کارگری این موضوع را به صورت شفاف مشخص کنند.
وی با اشاره به اینکه تجمیع بیمهها را در صحن علنی مجلس پیگیری میکنیم، گفت: البته از رییس جمهور تقاضا می شود با توجه به اینکه طرح تحول سلامت یکی از افتخارات دولت یازدهم است هرچه سریعتر به بحث تجمیع بیمهها خاتمه دهد، همچنین باید در منابع شفاف سازی صورت گیرد؛ به نظر میرسد فرار رو به جلو برخی از دستگاهها و نهادها ناشی از عدم شفافیت است.
قربانی با تاکید بر نظارت دقیق بر هزینهکرد منابع بیمهای، افزود: اجرای طرح تحول سلامت باید ادامه پیدا کند و نمی توان این طرح را درحال حاضر متوقف کرد، هرچند که دراین طرح ضعف هایی وجود دارد و باید درحوزه پیشگیری، تعریف گایدلاین ها، نظارت بر امورات پاراکلینکی اقدامات اساسی صورت گیرد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه طرح تحول سلامت انقلابی درعرصه خدمت رسانی به مردم است، تصریح کرد: به نظر هیچ راهی برای برگشت به عقب وجود ندارد.
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