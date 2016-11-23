کاهش ۱۸ درصدی جرائم خشن احساس امنیت مردم مشهد را افزایش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بوستانی صبح چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر در مشهد بابیان اینکه، ۸۰ درصد جرائم خرد توسط معتادان انجام می‌شود، اظهار کرد: از ابتدا امسال میزان وقوع جرائم خرد، با شروع طرح مبارزه با مواد مخدر، شناسایی و پلمب محل‌های فروش در حاشیه مشهد، نسبت به سال گذشته کاهش چشم‌گیری داشته است.

وی افزود: با کاهش بیش از ۱۷ درصد جرائم خشن در نیمه نخست سال جاری، شهروندان به‌ویژه ساکنان حاشیه شهر، احساس امنیت روانی بیشتری دارند.

فرمانده انتظامی مشهد با اشاره به برخورد شدید با معتادان و خرده‌فروشان در شهرها و بخصوص کلان‌شهر مشهد، اضافه کرد: وجود افراد معتاد، عرضه‌کنندگان مواد مخدر و تبدیل حاشیه شهر به پاتوق خرده‌فروشی زیبنده کلان‌شهر معنوی مشهد نیست، ازاین‌رو برخورد جدی با این‌گونه رفتارها در دستور کار اصلی نیروی انتظامی قرار دارد.

وی گفت: میزان وقوع جرائم خرد در کلان‌شهر مشهد طی نیمه نخست سال جاری، با اجرای طرح‌های ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح مشهد به‌خصوص در حاشیه شهر، ۲۲ درصد کاهش‌یافته است و احساس ناامنی به امنیت بدل شده و جسارت مجرمان از آن‌ها گرفته‌شده است.