به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فتح آبادی صبح چهارشنبه در جلسه با سردفتران ازدواج و طلاق استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: استان مرکزی از نظر بالابودن آمار طلاق، در حال حاضر جزو پنج استان اول کشور است و با وجود کاهش سه درصدی طلاق در این استان طی سال جاری، باز هم میزان وقوع طلاق در مرکزی نسبت به بسیاری از استان ها بالاتر است.

وی با اشاره به وضعیت حاشیه نشینی در استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر بیش از یازده درصد از جمعیت یک میلیون و ۴۰۰هزار نفری استان مرکزی ساکن حاشیه شهرها هستند که جمعیتی بیش از ۱۴۰ هزار نفر را شامل می شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی افزود: مساله اعتیاد نیز در استان مرکزی به عنوان یک آسیب مطرح است که همچون دو آسیب ذکر شده، نیازمند اتخاذ راهبرد و راهکار اصولی است.

فتح آبادی با اشاره به برگزاری جلسات شورای اجتماعی کشور، خاطرنشان ساخت: باید در این جلسات راهبردهای قابل اجرا، کاربردی و موثر تدوین شود و در این مسیر هر استان شرایط خود را دارد که باید برخی تصمیمات برمبنای ویژگی های هر استان از نظر اجتماعی و آسیب های این حوزه باشد.

وی ضمن بیان اینکه طلاق در واقع ایجاد کننده و گسترش دهنده سایر آسیب های اجتماعی است، تصریح کرد: تحکیم بنیان خانواده یکی از اصلی ترین اقداماتی است که در راستای کاهش آسیب های اجتماعی باید انجام شود و در این رابطه اتخاذ برنامه های حمایتی ضروری است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی افزود: در سال های اخیر مساله افزایش آسیب های اجتماعی مورد توجه مسئولان این حوزه قرار گرفته، راهبردهایی برای جلوگیری از این مساله اتخاذ و برای اجرای این برنامه ها چهار هزار میلیارد ریال اعتبار در سطح کشور در نظر گرفته شده است.

فتح آبادی در پایان خاطرنشان ساخت: ارتقای سرمایه اجتماعی و فراهم شدن سطح بالای سلامت اجتماعی در گرو آن است که به مسائل این حوزه توجه ویژه نشان دهیم و در این زمینه برنامه ریزی های اصولی داشته باشیم.