کتاب «همراه با مداحان» رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا گلچین صبح چهارشنبه در نشست خبری ضمن تبریک هفته بسیج اظهار داشت: بسیج شجره طیبه‌ای است که در تمام اقشار جامعه ریشه دوانده و این ریشه در جامعه مداحان تبدیل به درخت تنومندی شده است.

وی با بیان اینکه بسیج فرهنگ سید الشهدا (ع) است، افزود: مداح بیانگر فرهنگ جامعه است به گونه ای که این فرهنگ در سراسر دنیا ریشه دوانده است.

گلچین با اشاره به راهپیمایی عظیم اربعین عنوان کرد: این راهپیمایی عظیم با فرهنگ بسیج و با افکار و آرمان‌های سیدالشهدا (ع) انجام شد.

رئیس شورای عالی بسیج مداحان استان کرمان تصریح کرد: بسیج را قبلا در جنگ ها شاهد بودیم اما امروز نقش بسیج را در رویدادهای بزرگ نظیر راهپیمایی عظیم اربعین می‌بینیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های هفته بسیج عنوان کرد: برگزاری جلسات با سرگروه صالحین بسیج، برگزاری جلسات شورای عالی بسیج مداحان و دیدار با خانواده شهدا از برنامه های هفته بسیج خواهد بود.

گلچین افزود: حضور مداحان پیشکسوت و نخبه در گلزار شهدا، همکاری و تعامل با بسیج خواهران در راستای خطبه خوانی حضرت زینب (س)، نشست انس و بصیرت با مداحان عصمت و طهارت از دیگر اقدامات این هفته خواهد بود.

وی با اشاره به رونمایی کتاب همراه با مداحان در هفته بسیج، اظهار کرد: این کتاب شامل اشعار و اذکار مرتبط با اهل بیت (ع) است و مداحان می توانند از آن استفاده شایسته ای داشته باشند.

گلچین عنوان کرد: بیش از چهار هزار مداح در استان کرمان داریم که بیش از دو هزار نفر از آنها از طریق سامانه طوبی دارای کد هستند.