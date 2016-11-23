دشمن شناسی جزو وظایف نظامیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر صالحی، فرمانده کل ارتش صبح امروز در مراسم معارفه جانشین جدید فرمانده کل آجا، طی سخنانی با اشاره به خدمات امیر موسوی که پیش از این در این سمت مشغول به کار بود، اظهار داشت: وقتی سرلشکر باقری می‌خواستند جانشین خود را از ارتش انتخاب کنند، ما بهترین نیرویمان یعنی امیر موسوی را معرفی کردیم.

فرمانده کل ارتش گفت: دشمن شناسی یک معنای عام برای سیاسیون و غیرسیاسیون دارد و این موضوع جزو وظایف نظامی‌هاست و معنایش هم شناخت دشمن و راه کارهای اوست.

وی با بیان اینکه امیر موسوی کسی بود که چهره علمی ارتش را ترسیم کرد، افزود: ایشان در مرکز مطالعات طرح رشد را تهیه کرد و خدمت حضرت آقا داد و تایید گرفت که مرحله به مرحله آن، در حال اجرا شدن است.

سرلشکر صالحی ادامه داد: در زمینه رزمایش‌ها نیز امیر موسوی اداره رزمایش‌ها را با نوآوری همراه کرده بود.

فرمانده کل ارتش در بخش دیگری از سخنانش گفت:دشمن شناسی یک معنای عام برای سیاسیون و غیرسیاسیون دارد و این موضوع جزو وظایف نظامی‌هاست و معنایش هم شناخت دشمن و راه کارهای اوست.