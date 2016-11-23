محموله ۵۰۰ میلیون ریالی کالای قاچاق در قم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد کرمی اظهار داشت: در اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز و با کسب خبری مبنی بر این که یک دستگاه اتوبوس اقدام به بارگیری کالای قاچاق از استان‌های جنوبی کشور به مقصد یکی از استان‌های مرکزی را داشته موضوع در دستور کار عملیاتی و اطلاعاتی مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با اشرافیت اطلاعاتی مأموران که پس از رصد مسیر حرکت اتوبوس و انجام یکسری اقدامات پلیسی و مراقبت‌های انجام گرفته، موفق شدند اتوبوس موصوف را در عوارضی قم - تهران متوقف کنند.

رئیس پلیس آگاهی قم ادامه داد: مأموران پس از انتقال خودرو به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، در بازدید از اتوبوس مذکور کالاهایی از جمله ۵۵ عدد باطری، ۷۰ آمپری خودرو، تعداد ۹ هزار عدد پودر نسکافه، ۷۲۰ قوطی نوشابه انرژی زا، تعداد ۳۴۸ شیشه ۷۵۰ گرمی شکلات صبحانه به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون ریال کشف کردند.

وی اضافه کرد: نهایتاً در این رابطه پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال و متهم با قرار قانونی مناسب روانه زندان شد.

سرهنگ کرمی از شهروندان خواست، در صورت اطلاع از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از سوی افراد سودجو، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ و یا تلفن شبانه روزی ۳۱۳۴ پلیس آگاهی استان اطلاع دهند.

رئیس پلیس آگاهی استان قم به هموطنان توصیه کرد: پلیس قم از طریق تلفن و پیامک ۱۱۰ به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به شهروندان می‌باشند.