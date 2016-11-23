به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، رضا فرجی مدیر اجرایی کنوانسیون سایتس در کشور با اعلام این خبر، افزود: اقدام دبیرخانه کنوانسیون CITES برای چاپ تمبرهای امنیتی Stamps Security به منظور مقابله با اقدام متخلفان و با هدف جلوگیری از سوء استفاده و جعل اسناد و مجوزهای صادره از سوی دولت های عضو صورت گرفته است.

فرجی با بیان اینکه تمبرهای امنیتی Stamps Security واجد شاخص های امنیتی خاص و شماره سریال است، گفت: خرید و الصاق این تمبرها بر روی مجوزهای واردات، صادرات و صادرات مجدد از سوی کشورهای عضو کنوانسیون، ضمن تامین امنیت و اطمینان لازم در قبال مجوزهای صادره، مانع جعل و سوء استفاده از آن ها می شود.

وی با بیان اینکه هدف از الصاق تمبرهای امنیتی جلوگیری از اقدامات غیرقانونی و یا سوء استفاده احتمالی از مجوزهای مجعول است، خاطرنشان کرد: اقدام مدیریت اجرایی کنوانسیون سایتیس در ایران برای خرید و الصاق این تمبرها از مهرماه سالجاری بر کلیه مجوزهای واردات، صادرات و صادرات مجدد گونه های مشمول CITESکه توسط مدیریت اجرایی کنوانسیون صادر می شود در راستای همین رویکرد بوده است.

ایران در مسیر تجارت غیر مجاز و ترانزیت غیرقانونی گونه های جانوری ارزشمند به سایر کشورها قرار دارد

به گفته مدیر اجرایی کنوانسیون سایتس در کشور، با توجه به ارزش و اهمیت تنوع زیستی ایران، همچنین قرار گرفتن کشور ما در مسیر تجارت غیر مجاز و ترانزیت غیرقانونی گونه های جانوری ارزشمند به سایر کشورها، این اقدام به طور حتم می تواند آثار و نتایج مثبت بسیاری همچون کنترل و کاهش تجارت غیرقانونی گونه ها به ویژه گونه هایی همچون پرندگان شکاری و هوبره به کشورهای همسایه به همراه داشته باشد.

فرجی اظهار کرد: به منظور افزایش کارایی این اقدام، مراتب استفاده ایران از تمبرهای امنیتی بر روی مجوزهای CITES از طریق دبیرخانه کنوانسیون به کلی کشورهای عضو اطلاع رسانی می شود تا از این پس از پذیرش هر گونه مجوز بدون تمبر امنیتی و مهر و تایید مدیر اجرایی کنوانسیون در کشور بر روی آن، خودداری و با دارنده آن ها نیز برابر قانون برخورد کنند.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر اعلام و ابلاغ رسمی این موضوع از طریق سازمان حفاظت محیط زیست به گمرکات کشور، مراجع انتظامی، مبادی ورودی و خروجی و مرزبانی ها، تصریح کرد: زین پس تنها مجوزهایی مورد قبول است که دارای تمبر امنیتی باشد و ارائه کنندگان مجوزهای فاقد تمبر نیز مورد پیگرد و معرفی به مراجع قضایی و سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرند.

به گفته مدیر اجرایی کنوانسیون سایتس در کشور، سوء استفاده کنندگان و بهره برداران غیر قانونی، بعضاً با اقداماتی نظیر جعل مجوزهای قانونی، ضوابط حقوقی و اداری مربوط به تجارت گونه های یاد شده را نیز زیر پا گذاشته و به آن ظاهری قانونی می بخشند که این کار شناسایی و رهگیری تجارت غیر قانونی آن ها را مشکل می سازد.

تجارت غیر قانونی تهدیدی مهم برای بقای گونه ها

وی افزود: همچنین با توجه به ارزش اقتصادی قابل توجه بسیاری از گونه ها یا محصولاتی که از اجزای آن ها ساخته و تولید می شوند، تجارت غیر قانونی از جمله تهدیدهای مهم بقای گونه ها به شمار می آید.

فرجی ضمن یادآوری این موضوع که کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های گیاهی و جانوری در معرض تهدید انقراض (CITES) دارای سه ضمیمه از گونه های گیاهی و جانوری است، خاطرنشان کرد: هر گونه تجارت و جابه جایی گونه های مذکور میان کشورها و دولت های عضو کنوانسیون، مستلزم اخذ مجوز از مدیریت اجرایی کشورهای مبداء و مقصد است.

وی گفت: این بدان معنا است که هر گونه واردات، صادرات یا صادرات مجدد گونه های مشمول ضمایم سه گانه کنوانسیون اعم از زنده، مرده، تاکسیدرمی، اعضا و اجزای گونه همچون نمونه های بافت و نیز محصولاتی که از این گونه ها تهیه یا ساخته می شوند، نیازمند اخذ مجوز قانونی از مدیریت اجرایی کنوانسیون است.