«کاخ سعدآبادی» معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای سرو، سیزدهمین نشست ادبی «سرو چمان» با نقد و بررسی مجموعه شعر کاخ سعدآبادی نوشته مجید سعدآبادی عصر سه شنبه ۲ آذر در فرهنگسرای سرو برگزار شد.

این نشست با اجرا و شعرخوانی سعید بیابانکی و علیرضا لبش و حضور شاعرانی چون محمد سعید میرزایی، ابراهیم اسماعیلی اراضی، راهله معماریان، محمد جواد آسمان ، سید امیر سادات موسوی و مجید سعدآبادی همراه بود.

اسماعیل اراضی شاعر اصفهانی نخستین شاعری بود که در این برنامه به شعرخوانی پرداخت.

محمد جواد آسمان نیز شاعر دیگری بود که یکی از غزل های جدید خود را خواند. راهله معماریان هم در این نشست دو غزل و یک ترانه خواند.

اما بخش مهم سیزدهمین نشست به معرفی مجموعه شعر «کاخ سعدآبادی» اثر مجید سعدآبادی اختصاص داشت.

وی درباره تازه ترین اثرش گفت: این کتاب بیش از هر چیز برای من نوعی پژوهش بود، این موجودات بخشی از تاریخ و فرهنگ ما هستند که متاسفانه سال هاست خبری از آنها در ادبیات ما به ویژه اشعار شاعران جوان نیست.

سعد آبادی در پاسخ به این سوال که در نگارش این کتاب تا چه حد از آثاری مانند ترس و لرز غلامحسین ساعدی وأم گرفته، گفت: بیشتر تحقیقات من از میان مردم کوچه و بازار بود، به سراغ آثار هنری نرفتم چون نمی خواستم تحت تاثیر اثری قرار بگیرم.

سعد آبادی در ادامه چند شعر از کتاب خود را خواند.

همچنین در این مراسم سید امیرسادات موسوی، فرنگیس کردی و محمد حسین پور معصومی که در بین مهمانان محفل ادبی«سرو چمان » حضور داشتند، به شعر خوانی پرداختند.