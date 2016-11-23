دغدغه مردم بیکاری جوانان آنهاست، نه لغو یک سخنرانی

سیدجواد ساداتی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حاشیه سازی ها و جنجال آفرینی های یک جریان سیاسی خاص که در پی دستور دادستان مشهد برای لغو نشست سخنرانی علی مطهری در این شهر صورت گرفته است، اظهار داشت: امروز معضل اصلی کشور ما بیکاری جوان‌هایی است که همه زندگی آنها معطل اشتغال و درآمد است؛ بنابراین عده ای لغو یک سخنرانی را مشکل اصلی کشور جا نزنند.

وی ادامه داد: مردم از دولت و مجلس انتظار دارند که از مسیر اصلی منحرف نشوند و مسائل فرعی را اصلی نکنند.

نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی گفت: عده ای به جای آنکه به معضل بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان توجه کنند تا زمینه ازدواج آنها و کاهش سایر مشکلات اجتماعی فراهم شود، یک مساله فرعی را در بوق و کرنا می کنند و این مردم را دلزده می کنند.

ساداتی نژاد تصریح کرد: عده ای برای آلودگی هوا که نفس مردم را می گیرد، اینقدر حساس نمی شوند که برای لغو یک سخنرانی این قدر به تکاپو می افتند.

وی تاکید کرد: امیدواریم همه ما در دولت و مجلس نسبت به این موضوعات اهتمام داشته باشیم تا مسائلی که برای مردم اهمیتی ندارد به دغدغه اصلی ما تبدیل نشود و از سوی دیگر دغدغه های اصلی مردم را فراموش نکنیم.