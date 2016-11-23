به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی فعالیتهای ترویج کتابخوانی، علیاصغر سیدآبادی مدیر کل دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی و کتابخوانی با اعلام این مطلب گفت: با اجرای این طرح قصد داریم سه کار را انجام دهیم: اول اینکه خود بچهها به کتابفروشیها بروند و کتاب انتخاب کنند؛ چون تقریباً ۸۰ درصد بچهها برای انتخاب کتاب به کتابفروشی نمیروند. دوم اینکه بحثکردن دربارۀ کتابها انجام شود و سوم اینکه خواندن گروهی اتفاق بیفتد. فکر میکنم با انجام این کارها، ترویج کتابخوانی محقق میشود.
سیدآبادی چالش بزرگ برگزاری این جام را چگونگی انتخاب کتابها دانست و افزود: ما به سراغ همۀ نهادهایی رفتیم که کتاب انتخاب میکنند: کتابنامۀ رشد آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری، جایزۀ شهید غنیپور، لاکپشت پرنده، شورای کتاب کودک، کتاب سال جمهوری اسلامی و کتاب فصل (تا زمانیکه هنوز برگزار میشد) و جایزۀ پروین اعتصامی. همۀ فهرستهای ۵ سال اخیر را جمع کردیم و با مرور آنها، یک فهرست حدود ۶۰۰ تایی تهیه کردیم که به تفکیک مقاطع تحصیلی در اختیار باشگاهها، کتابفروشیها و خانه کتاب قرار گرفت.
وی افزود: برای این فهرست ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است و بچههای مناطق مرفهتر میتوانند تخفیف خود را به بچههایی هدیه کنند که توان مالی کمتری دارند. در این زمینه با شهرداریها و نهادهای خیریه هم هماهنگیهایی انجام شده تا به کودکانی که توان مالی ندارند، کمک شود.
او ابراز امیدواری کرد که در سال آینده، بتوان تعداد شهرها را شرکتکننده در جام باشگاههای کتابخوانی را بالاتر برد و همچنین گفت: به دلیل اینکه میخواهیم کیفیت کار بالا باشد، فعلا به کمیت شهرها فکر نمیکنیم.
سیدآبادی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون دربارۀ اثرگذاری این طرح روی کودکان و نوجوانان بررسیای انجام شده است یا خیر، گفت: الان برای ارزیابی زود است، اما حتماً باید ارزیابی شود. مشخص است که همۀ این ۱۵۰۰ باشگاه موفق نخواهند بود و این، امری طبیعی است. اما برنامه به گونهای طراحی شده که اگر مدیریت بشود، موفقیت آن دور از دسترس نیست.
بر اساس این گزارش، جام باشگاههای کتابخوانی کودکان و نوجوانان، اسفند ماه سال جاری همزمان با انتخاب سومین پایتخت کتاب ایران، برگزیدگان خود را خواهد شناخت.
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