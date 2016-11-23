نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در زابل افتتاح شد

سرهنگ پاسدارعلی ثمره حسینی، فرمانده سپاه ناحیه زابل در حاشیه این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این نمایشگاه دارای ۲۵ غرفه در زمینه های صنایع دستی، محصولات شیلات، محصولات غذایی شامل، عسل طبیعی، کشک زرد، کلوچه محلی، تراش سنگ های قیمتی و موارد دیگری است.

وی افزود: نمایشگاه عرضه محصولات اقتصاد مقاومتی با هدف تشویق مردم و بسیجیان و کمک برای فروش و درآمد زایی تولیدکنندگان در این محل دایر شده است.

وی گفت:به منظور اجرای منویات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی اقدامات مختلفی توسط سپاه انجام شده است که نمایشگاه عرضه محصولات خوداشتغالی در هفه بسیج یکی از آن ها است.

فرمانده سپاه ناحیه زابل افزود: تنها راه مقابله با دشمن ایستادگی و مقاومت در برابر آن است و اقتصاد مقاومتی الگویی تمام عیار برای مقابله با حربه اقتصادی دشمن است.

وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی و اعتماد به نیرو و کالای داخلی تنها گزینه برای پایان یافتن مشکلات اقتصادی کشور است.