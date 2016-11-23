مدیران بیمارستانی براساس شایسته سالاری انتخاب می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین سالاریان زاده با اشاره به برگزاری همایش ظرفیت سازی مدیران بیمارستان های دولتی، افزود: در راستای توانمندسازی مدیران بیمارستانی و تربیت و بکارگیری آنها بر اساس شایسته سالاری، طی هفته گذشته همایش و کارگروه هایی به منظور برنامه ریزی برای ظرفیت سازی مدیران بیمارستان های دولتی برگزار کردیم.

وی ادامه داد: این برنامه ها در هفت ماژول طراحی شد. از طرفی به دلیل اینکه مخاطبین اصلی این همایش مدیران بیمارستان‌ها بوده و امکان آموزش همه این افراد به یک باره امکان پذیر نبود دوره آموزش تربیت مربیان TOT برگزار شد تا افراد آموزش دیده به صورت آبشاری مدیران بیمارستانی را آموزش بدهند.

سالاریان زاده با اعلام اینکه برنامه ظرفیت‌سازی مدیران بیمارستان‌های دولتی کشور با همکاری سازمان جهانی بهداشت برگزار شد، ادامه داد: کارگاه‌های آموزش مدرسان ملی در پنج حیطه شامل مدیریت منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت مالی و حسابداری، مدیریت کیفیت و سلامت بیمار و مدیریت استراتژیک و حاکمیت بیمارستانی همزمان در پنج کارگاه مجزا در ساختمان مرکز اسناد ملی و همچنین مرکز مطالعات منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

وی افزود: تسهیل‌گران بین المللی با همکاری تسهیل‌گران داخلی به آموزش روش‌ها و فنون تدریس محتوی آموزشی هر یک از حیطه‌ها پرداختند و در روز پایانی ارزیابی در خصوص نحوه تدریس و تسلط بر محتوی آموزشی از هر یک از شرکت کنندگان دوره توسط تسهیلگران داخلی و خارجی به عمل آمد.

سالاریان زاده اضافه کرد: همچنین تسهیلگران داخلی و خارجی و سایر شرکت کنندگان به تببین نظرات خود در خصوص نقاط قوت و ضعف دوره پرداختند و سناریوهای مختلفی در خصوص نحوه برگزاری دوره آموزشی ویژه مدیران بیمارستان‌های کشور، بررسی و مقرر شد دوره های آموزشی مذکور طی یک دوره چهار روزه از دی ماه سال جاری بر اساس دستورالعمل و رویه های مصوب و به صورت آبشاری در ۱۰ منطقه آموزشی کشور برگزار شود.