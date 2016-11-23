به گزارش خبرنگار مهر، احد وظیفه با اعلام اینکه تداوم استقرار توده هوای سرد تا پایان هفته در غالب مناطق کشور به ویژه شمال و شمال شرق کشور پیشبینی میشود، اظهارداشت: بارش باران و برف طی دو روز آینده در استانهای حاشیه دریای خزر و به صورت خفیفتر در دامنههای البرز مرکزی، بخشهایی از شمال شرق ادامه مییابد که از شدت فعالیت این سامانه در روز پنجشنبه چهارم آذر در مناطق فوق کاسته خواهد شد.
وی افزود: طی دو روز آینده در مناطقی از استانهای کرمان، فارس، بوشهر و در روز پنجشنبه در شرق کشور، رگبار باران و وزش باد رخ خواهد داد که در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش به صورت برف پیش بینی میشود.
به گفته وظیفه، روز پنجشنبه چهار آذر نیز بارش در استانهای ذکر شده شدت مییابد، همچنین در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در بخشهایی از جنوب شرق کشور و استان هرمزگان و نواحی غربی کشور وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک پیش بینی میشود.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: طی این مدت دریای خزر مواج خواهد بود و روز پنجشنبه از میزان مواج بودن دریا کاسته میشود. همچنین بعدازظهر پنجشنبه و روز جمعه خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان مواج پیشبینی میشود. روز جمعه پنجم آذر نیز به جز سواحل شرقی دریای خزر و جنوب شرق کشور که بارشهای پراکنده خواهند داشت، اکثر مناطق کشور شاهد کاهش ابرناکی و جوی نسبتا پایدار خواهند بود.
وظیفه اعلام کرد: آسمان تهران فردا کمی ابری تا نیمه ابری است و کمترین و بیشترین دمای هوای تهران ۱ و ۷- درجه سانتیگراد خواهد بود اما روز جمعه کمینه دمای هوای تهران به منفی ۸ خواهد رسید.
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