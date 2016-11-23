به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نجفی صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی خرم آباد در سخنانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته طی سه سال اخیر توسط نیروی انتظامی خرم آباد اظهار داشت: در این مدت اقدامات خوب و مطلوبی در راستای کاهش جرائم در خرم آباد انجام شده است.

وی اجرای طرح « مکنا» در همه کلانتری ها و پاسگاههای انتظامی را یکی از این اقدامات برشمرد و گفت: این طرح برای اولین بار در خرم آباد اجرا شد و با موفقیت های صورت گرفته در اجرای آن زمینه کسب رتبه سوم در کشور فراهم شد.

فرمانده انتظامی خرم آباد همچنین از کسب گواهینامه طرح مکنا توسط دو کلانتری خرم آباد خبر داد و اظهار داشت: راه اندازی شش ایستگاه پلیس در سطح شهرستان راه اندازی پایگاه آگاهی، اطلاعات، مواد مخدر ، تفکیک یگان ۱۱۰ و ... از جمله این اقدامات بوده است.

سرهنگ نجفی کاهش جرائم در سطح شهرستان را یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته عنوان کرد و گفت: با اقدامات صورت گرفته جرائم در این شهرستان طی هفت ماه نخست امسال هفت درصد کاهش یافته است.

وی توجه به معیشت کارکنان نیروی انتظامی، معرفی ۱۹۷ نفر از کارکنان نیروی انتظامی خرم آباد به بانک های برای دریافت تسهیلات، برگزاری کلاس های حفظ قرآن برای کارکنان نیروی انتظامی را از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد و گفت: همچنین کاهش ۵۰ درصدی جرائم کارکنان نیروی انتظامی را در سطح شهرستان داشته ایم.