اهدای خون بهترین راه ترویج برادری و همدلی در جامعه اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی انتقال خون کردستان، ماموستا عبدالرحمن خدایی، امام جمعه سنندج در دیدار با مدیران و مسئولان اداره کل انتقال خون کردستان، گفت: خداوند متعال در سوره آل عمران می فرمایند شما هرگز به مقام نیکویی و مرتبت نیکوکاری نخواهید رسید مگر از آنچه خود دوست می دارید در راه خدا انفاق کنید و آنچه در راه خدا انفاق کنید خداوند البته بدان آگاه است

وی با بیان اینکه نفس اهدای خون که نشانه گذشت از ارزشمندترین دارایی های خود برای نجات همنوعان است، افزود: اهدای خون و کار در تشکیلات سازمان انتقال خون ریشه در دستورات دینی و آموزه های اسلامی دارد .

ماموستا خدایی با بیان اینکه اهدای خون پرداخت صدقه ای برای سلامتی اهداکننده خون است، ادامه داد: وقتی ما نعمت سلامتی را داریم باید از آن مواظبت کنیم، و خداوند را سپاسگزار باشیم، اما سپاسگزاری به زبان نیست و به عمل است و بهترین عمل آن است که کسانی که از این نعمت محرومند را دریابیم و با آنها نعمتمان را تقسیم کنیم .

امام جمعه سنندج نهادینه سازی مودت و همدلی را ضرورت جوامع اسلامی برشمرد و از مسئولین انتقال خون استان خواست تا با حضور بیشتر در مساجد و محل های اجتماعات آموزش های لازم را ارائه دهند و جامعه را به این امر خیر تشویق کنند.

در ادامه این دیدار محمد سعید کریمیان، مدیرکل انتقال خون کردستان به ارائه گزارش دستاوردهای انتقال خون در سالیان اخیر پرداخت و گفت: کارکنان انتقال خون از حقوق و مزایایی قابل توجهی در قیاس با دیگر نهاد ها برخوردار نیستند اما این مساله را درک کرده اند که حضورشان قوت قلب بیماران چشم انتظار دریافت فرآورده خونی سالم است.

وی سیاست انتقال خون را ترویج فرهنگ نوع دوستی و اهدای خون آگاهانه خواند و گفت: در ادبیات ترویج فرهنگ اهدای خون به همنوعان واژه های انسان دوستی با محوریت آموزه های دینی از جایگاهی خاص برخوردار است.

وی یکی از آثار مشهود خدمات انتقال خون را رفع دغدغه و نگرانی بیماران برشمرد و ادامه داد: در گذشته طرح خون جایگزین این ذهنیت را ایجاد کرده بود که انتقال خون واحد خونی را به بیمارستان تحویل نخواهد داد مگر فردی در ازای واحد خونی تحویلی خون اهدا کند و به حمدالله این طرح سال ها است که با حمایت اهداکنندگان نوع دوست برچیده شده است.

کریمیان بیان کرد: سازمان انتقال خون با افتخاری که نتیجه همدلی مردم نوع دوست استان است اعلام می کند که هیچ مریضی که به تشخیص پزشک، نیازمند خون باشد بیش از میزان معمول در انتظار دریافت خون اهدایی رایگان و سالم نخواهد ماند.