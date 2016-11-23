بیانیه سازمان بسیج مداحان کشور به مناسبت هفته بسیج

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج مداحان کشور به مناسبت هفته بسیج بیانه ای به شرح زیر صادرکرد:

بسمه تعالی

پنجم آذر ماه هر سال یاد آور تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان امام خمینی(ره)، مردانی را برایمان تداعی می نماید که با تاریخ هشت سال دفاع مقدس عجین گشته و رشادت ها و پاکی های آنان هنوز صادر کننده حماسه حسینی در دنیاست. امروز به برکت خون های پاک بسیجیان حضرت روح الله(ره)، ما آموختیم هر کس که در دل برای سرنوشت خود، ملت و آینده ایران اسلامی ارزش قائل است، آن کسی است که از تسلط قدرتهای بیگانه بیزار است، آن کسی است که برایش آینده این کشور و این ملت و آینده دنیای اسلام یک هدف بزرگ محسوب می شود، آن کسی است که از رنج های ملت فلسطین دلش خون است ... آن کسی است که مایل است بیش از یک میلیارد مسلمان دنیا قدرت عجیبی را تشکیل بدهند که بشریت را به سمت کمال هدایت کنند و خودشان در قله کمال قرار بگیرند، آن کسی است که این احساسات و این درکها را دارد و حاضر است در این راه قدمی بردارد او بسیجی است.

بسیج مظهر آرامش و نشاط و ایمان است و همین دشمن را بیمناک نموده، تیغ تیزش را به سویش نشانه برده است. اما همیشه و همه جا با پیروی و اطاعت محض از فرامین و تدابیر امام و ولی زمان خود و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای عزیز (مدظله‌العالی) در تمامی عرصه ها نقش آفرین بوده و با اخلاص و بصیرت و اراده های پاک در راه پیشرفت و سازندگی کشور گام بر می دارند. سازمان بسیج مداحان، ضمن گرامیداشت هفته بسیج،تمامی تلاش خود را در راستای ترویج فرهنگ بسیجی، فرهنگ معنویت، شجاعت، غیرت، استقلال، آزادگی و خدمت توأم با ایثار و از خودگذشتگی بکار خواهد گرفت. در پایان آرزوی علو درجات را برای شهدای عزیز امام شهیدان و همچنین آرزوی شفاء و سلامت برای جانبازان سرافراز و ارزشی بسیجی را از خداوند متعال خواهانیم .