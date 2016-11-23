شناسایی ۱۸۰۰ متکدی زیر ۱۵سال در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی با بیان اینکه همکاری ما با شهرداری در طرح جمع آوری متکدیان تنگاتنگ و بسیار عالی است، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۶ هزار متکدی از سطح شهر جمع آوری شده اند و احساس می کنیم حضور متکدیان بالای ۱۵ سال در پایتخت کم شده است.

وی با تاکید بر اینکه یک سری متکدی در قالب دستفروش همچنان در سطح شهر حضور دارند و ضروری است تا در آینده باید برنامه مشخصی برای ساماندهی این افراد تدوین شود، گفت: بخش دیگری از متکدیان افراد زیر ۱۵ سال هستند که بیش از ۱۰۰ نفر از آنها جمع آوری و نزدیک به ۱۸۰۰ نفر هم شناسایی شده اند. البته نباید فراموش کنیم جمع آوری کودکان زیر ۱۵ سال کار سختی است چرا که باید مراقب باشیم آسیبی به آنها وارد نشود، ترس در وجودشان رخنه نکند و خدای ناکرده تحقیر نشوند.

فرماندار تهران افزود: از این رو تلاش ما این است تا این گروه را جذب کنیم و امیدواریم که مردم هم در این طرح به ما کمک کنند.

فرهادی به تعداد کمپ های نگهداری آسیب دیدگان اجتماعی در تهران اشاره و عنوان کرد: تعداد کمپ های موجود در تهران نسبت به سازمان های مختلف فرق دارد به طور مثال، ظرفیت کمپ های بهزیستی-بدون احتساب کمپ های ترک اعتیاد- تنها حدود ۲۰۰ نفر است در صورتی که باید تا ۲ تا ۳ هزار ظرفیت داشته باشیم.

وی گفت: در خصوص شهرداری تعداد کمپ ها در حد قابل قبولی قرار دارد به این معنی که شهرداری می تواند تا ۸ هزار نفر را تحت پوشش قرار دهد و در حال حاضر به طور تقریبی تا ۵هزار نفر در کمپ های شهرداری ظرفیت موجود است.