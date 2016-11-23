پرسپولیس گزینه اول قهرمانی لیگ برتر است/ رضائیان باید صبر کند

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از بازی پرسپولیس با پیکان که بعد از ظهر امروز در سازمان لیگ برگزار شد، گفت: اطمینان دارم شما هم بی صبرانه منتظر شروع لیگ هستید. این مدت زمانی که در تعطیلات بودیم، از نحوه تمریناتمان راضی بودم.

وی افزود: کارمان را بدون هفت ملی پوش ادامه می دادیم ولی همین گروه بازیکنانی که با ما بودند، با تمام انرژی تلاش کردند تا روز به روز بهتر شوند. مطمئنم کاری که این مدت کردیم، نتیجه مثبت خود را در ادامه لیگ نشان می دهد.

سرمربی پرسپولیس یادآور شد: با تیمی بازی داریم که در رده چهارم جدول قرار دارد. پیکان دو برابر امتیاز در بازی خارج از خانه کسب کرده است. فردا هم می تواند برای پیکان بازی خارج از خانه تلقی شود چون ما پرسپولیس هستیم و گزینه اول قهرمانی با هواداران بسیار.

وی افزود: پیکان تیم خوبی جمع کرده و مربی با تجربه ای دارد. این یکی از بازی های کلیدی امسال ما است. درباره خودمان هم باید بگویم علیرضا بیرانوند به خاطر شکستگی مچ دست مصدوم است. همین مشکل برای امید عالیشاه هم پیش آمد و او را هم فردا در اختیار نداریم. بعضی از بازیکنان هم سرما خورده اند مثل فرشاد احمدزاده، رامین رضائیان ولی سایر بازیکنان سرحال هستند.

برانکو درباره اینکه با وجود پالس مثبت به تیم ملی، پاسخی از سوی کی روش و اعضای تیم ملی دریافت نکرده است، گفت: نمی دانم منظور شما چیست.

وی درباره اینکه پرسپولیس و وی از تیم ملی حمایت کرده اند ولی این حمایتها بدون پاسخ مانده، گفت: باشگاه پرسپولیس، من و بازیکنان به هر طریقی از تیم ملی حمایت کرده ایم. هرگز حمایت ما از تیم ملی جای سئوال نداشته است. همیشه گفته ام وظیفه ما این است که بازیکنان را طوری پرورش بدهیم که بهتر و بهتر شوند و در اختیار تیم ملی بگذاریم. ملی پوشان ما از پنج ماه، سه ماه را در اختیار تیم ملی بوده اند. حالا مدت بیشتری با ما خواهند بود و انتظار داریم وضعیتشان بهتر و بهتر شود.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه آیا با اعضای تیم ملی در ارتباط بوده است یا خیر، تاکید کرد: من تماس شخصی با تیم ملی ندارم. ما اینجا هستیم که در خدمت تیم ملی باشیم. بنده از طریق کارم در پرسپولیس دوست داریم تیم ملی روز به روز بهتر و بهتر شود. مشخص است سال گذشته و امسال در تمام زمینه های باشگاه قدم های خوبی برداشته ایم هم در بخش مدیریتی هم در بخش زیرساختها و کارهای تخصصی.

برانکو درباره وضعیت رامین رضائیان و اینکه آیا این بازیکن به ترکیب اصلی بازخواهد گشت یا خیر، یادآور شد: رامین در کادر بازیکنان ما هست. من تا حالا بارها تکرار کرده ام. یک ضرب المثل می گوید به ترکیب تیمی که برنده می شود، دست نمی زنند. من اگر خوب متوجه شده باشم، شما حسین ماهینی را به جای رامین بیرون می گذارید. باید چه کسی را بیرون بگذارم تا رامین بازی کند؟

وی درباره اینکه پرسپولیس زمانی برنده شد که رامین را در ترکیب داشت، گفت: بله، چه زمانی که او را داشتیم و زمانی که نداشتیم، برنده شدیم. قبل از آن کمال کامیابی نیا، مهدی طارمی و علی علیپور چند موقعیت گلزنی از دست داده بودند. (بازی با صنعت نفت آبادان) من به کل بازی نگاه می کنم. بنده گفتم که رامین و بقیه ملی پوشان نزدیک به سه ماه در اختیار تیم ملی بودند. رامین حتی دیرتر از بقیه هم به پرسپولیس آمد. او باید صبر کند تا ببینیم موقعیت به چه شکلی پیش می آید.

سرمربی پرسپولیس درباره تمرینات اضافه برای بازیکنان ملی پوش و اینکه گفته می شود آنها اضافه وزن داشته اند، گفت: چون بازیکنان در تیم ملی برنامه تمرینی مختلف نسبت به ما داشتند، برنامه تمرین دیگری برای آنها در نظر گرفتیم. طبیعی است که باید کمبودهای تمرینی خود را جبران می کردند. فقط ملی پوشان نیستند که تمرین مضاعف دارند. ما این تمرین را برای همه داریم. در ماه ها و روزهای آینده همچنان برای یکسری بازیکنان تمرین مضاعف در نظر خواهیم گرفت. اینکه نوشته اند ملی پوشان اضافه وزن داشته اند را دیگر نمی دانم.

برانکو در خصوص اینکه بیرانوند در تمرینات امارات با وجود آسیب دیدگی سخت تمرین می کرد و آیا شما نگران این مسئله نبودید؟ گفت: دست بیرانوند شکسته است، طبیعی است که تمرینات فشرده داشته ولی متفاوت با تمرینات قبل. خیلی از تمرینات بیرانوند، تمرین بازیکنی بود نه دروازه بانی. کار بیرانوند یک نمونه خوب برای ما بود که با دست شکسته بعضی از تمرینات خاص دروازه بانی را انجام می داد و حتی سالن وزنه هم می آمد. اینها مسائلی است که می تواند به وی کمک کند و ضرری برایش ندارد. بیرانوند به فکر کم کاری نبوده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر کیفیت پایین حریفان پرسپولیس در اردوی دبی، گفت: ما شرایط عالی برای اردو داشتیم. برنامه ما این بود که تمرین فشرده داشته باشیم و دو بازی سبک انجام بدهیم. خودم خواستم حریفان ما تیم های ایرانی باشند چون در دبی هوادار زیاد داریم ولی به ندرت به ورزشگاه می روند. می خواستیم ایرانی های دبی هم به نوعی با دیدن تیم مورد علاقه خود شاد شوند!

سرمربی پرسپولیس افزود: می توانستم در امارات با تیم سابق خود یعنی الوحده یا النصر و تیم های دیگر بازی کنیم. فقط نمی توانستیم با العین بازی کنیم که در آستانه بازی لیگ قهرمانان آسیا بود. خودم تصمیم گرفتم با یک تیم آسانتر بازی کنیم چون ممکن بود به خاطر فشار تمرینات بازیکنان ما مصدوم شوند.

برانکو در خصوص برنامه هایش برای عبور از خط دفاعی پیکان، گفت: پیکان بیشتر امتیازاتش را در خارج از خانه به دست آورده است و روی ضد حمله برنامه دارد. تلاش می کنیم به موقعیت های بیشتر گل برسیم. تکرار می کنم ملی پوشان با ما نبوده اند ولی اینها مهم نیست. ما هدف و خواست خودمان را داریم و آن این است که در هر مسابقه تهاجمی و زیبا بازی کنیم؛ گل بزنیم و برنده باشیم.